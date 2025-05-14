海洋公園保育基金推出慈善拍賣　有張家朗簽名擊劍、跟甘比學鈎織

香港海洋公園保育基金今日（14日）公布，推出慶祝30周年網上慈善拍賣，籌款支持保護亞洲及本地珍貴物種及自然生態的工作。基金形容當中的拍賣物品及專屬體驗「極為吸引」，包括有「劍神」張家朗親筆簽名照片及擊劍、英國搖滾樂隊Coldplay四位成員親筆簽名結他、參與由「大劉」劉鑾鴻太太「甘比」劉陳凱韻親自教授的鈎織工作坊等；另也有兩項與大熊貓龍鳳胎的項目，包括家姐與細佬百日足印和製作環境豐容物作為牠們的生日禮物。



香港海洋公園保育基金30周年網上慈善拍賣網站

拍賣物品名單：

1.張家朗親筆簽名照片及擊劍（花劍）

2.大熊貓雙胞胎（家姐與細佬）百日足印（共5個）

3.鈎織工作坊— 由劉陳凱韻親自教授

4.莊莎娜設計的Dancing Butterfly可拆式鑽石黃色及粉紅色藍寶石18k金蝴蝶造型戒指

5.星級陶瓷體驗工作坊 — 梁詠琪

6.與黃翠如一起體驗「大熊貓護理揭秘」

7.製作環境豐容物作為大熊貓雙胞胎的生日禮物

8.海洋奇觀私人潛水體驗

9.企鵝護理員體驗

10.Coldplay親筆簽名結他



香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

香港海洋公園保育基金慶祝30周年網上慈善拍賣。（基金提供圖片)

資助90個野外大熊貓研究、教育和棲息地復修項目

保育基金表示，一直秉持以科學為基礎和自然為本的理念，全力推動保育、教育及科研工作，守護亞洲生物多樣性，以應對地球生態系統日益增長的挑戰，今次慈善拍賣籌款支持保護亞洲及本地珍貴物種及自然生態的工作。

保育基金至今共資助587個研究及保育項目，其中包括超過90個專注於野外大熊貓的研究、教育和棲息地復修，當中包括四川大熊貓設施的復修工作。保育基金的旗艦工作更包括「無飲管運動」、海龜和馬蹄蟹的生態保育,以及於香港處理過的673宗鯨豚擱淺個案。

拍賣現已開始，其中張家朗親筆簽名照片及擊劍(花劍)底價10萬元，最新已叫價12萬元；與歌手梁詠琪一同參加星級陶瓷體驗工作坊底價2萬元，已升至5.4萬元。其他包括Coldplay親筆簽名結他都有承價，但暫維持底價。