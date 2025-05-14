海洋公園保育基金推出慈善拍賣 有張家朗簽名擊劍、跟甘比學鈎織
撰文：倪清江
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香港海洋公園保育基金今日（14日）公布，推出慶祝30周年網上慈善拍賣，籌款支持保護亞洲及本地珍貴物種及自然生態的工作。基金形容當中的拍賣物品及專屬體驗「極為吸引」，包括有「劍神」張家朗親筆簽名照片及擊劍、英國搖滾樂隊Coldplay四位成員親筆簽名結他、參與由「大劉」劉鑾鴻太太「甘比」劉陳凱韻親自教授的鈎織工作坊等；另也有兩項與大熊貓龍鳳胎的項目，包括家姐與細佬百日足印和製作環境豐容物作為牠們的生日禮物。
拍賣物品名單：
1.張家朗親筆簽名照片及擊劍（花劍）
2.大熊貓雙胞胎（家姐與細佬）百日足印（共5個）
3.鈎織工作坊— 由劉陳凱韻親自教授
4.莊莎娜設計的Dancing Butterfly可拆式鑽石黃色及粉紅色藍寶石18k金蝴蝶造型戒指
5.星級陶瓷體驗工作坊 — 梁詠琪
6.與黃翠如一起體驗「大熊貓護理揭秘」
7.製作環境豐容物作為大熊貓雙胞胎的生日禮物
8.海洋奇觀私人潛水體驗
9.企鵝護理員體驗
10.Coldplay親筆簽名結他
資助90個野外大熊貓研究、教育和棲息地復修項目
保育基金表示，一直秉持以科學為基礎和自然為本的理念，全力推動保育、教育及科研工作，守護亞洲生物多樣性，以應對地球生態系統日益增長的挑戰，今次慈善拍賣籌款支持保護亞洲及本地珍貴物種及自然生態的工作。
保育基金至今共資助587個研究及保育項目，其中包括超過90個專注於野外大熊貓的研究、教育和棲息地復修，當中包括四川大熊貓設施的復修工作。保育基金的旗艦工作更包括「無飲管運動」、海龜和馬蹄蟹的生態保育,以及於香港處理過的673宗鯨豚擱淺個案。
拍賣現已開始，其中張家朗親筆簽名照片及擊劍(花劍)底價10萬元，最新已叫價12萬元；與歌手梁詠琪一同參加星級陶瓷體驗工作坊底價2萬元，已升至5.4萬元。其他包括Coldplay親筆簽名結他都有承價，但暫維持底價。
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