石門靈灰安置所龕位5.19起申請　無煙龕場距港鐵站8分鐘　附連結

食環署3個新建靈灰安置所提供的16,150個可續期骨灰龕位，將於下周一（19日）起接受申請。其中，沙田石門靈灰安置所是3個靈灰安置所中，唯一一個「無煙靈灰安置所」，交通亦較其他兩個新龕場方便，由港鐵石門站步行8分鐘即可到達。



石門靈灰安置所位置。

3個新建靈灰安置所分別是東區哥連臣角新廈靈灰安置所、粉嶺和合石靈灰安置所第六期和沙田石門靈灰安置所。其中，石門靈灰安置所是唯一一個「無煙靈灰安置所」，編配的所有龕位屬禁香龕位；即在靈灰安置所的範圍内，包括各樓層和公用地方，全面禁止燃燒香燭祭品。安置所内亦不設任何供燃香燭祭品的設施。有關安排是因應當區居民的要求。

石門龕場交通較哥連臣角、和合石兩新龕場方便

石門靈灰安置所將提供6,000個標準龕位和50個大型龕位，目前仍在興建中，將於今年第三季啓用。這個龕場交通十分方便，由港鐵石門站步行8分鐘即可到達。

石門靈灰安置所的行人路線。

根據Google地圖，由港鐵柴灣站到哥連臣角新廈靈灰安置所要步行17分鐘。（Google地圖截圖）

根據Google地圖，由港鐵粉嶺站到和合石靈灰安置所第六期則可乘坐巴士或小巴，車程連同步行要約20分鐘。（Google地圖截圖）

石門靈灰安置所的交通較其他兩個新龕場方便。根據Google地圖，由港鐵柴灣站往哥連臣角新廈靈灰安置所要步行17分鐘，而由港鐵粉嶺站到和合石靈灰安置所第六期則可乘坐巴士或小巴，車程連同步行要約20分鐘。

可於食環署網站或墳場及火葬場服務平台網上申請或下載申請表格

下周一起，市民可於食環署網站或墳場及火葬場服務平台網上申請或下載申請表格，也可親身於食環署港島或九龍墳場及火葬場辨事處、各分區環境衞生辦事處、民政事務總署轄下各區民政諮詢中心索取申請表格，或經熱線28419111以傳真索取。