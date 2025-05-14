兩消防員涉輪姦醉酒女　辯方指事主挑逗次被告　用腳尖撩男方小腿

兩時任消防員涉輪姦26歲酒醉女子X案續審，代表次被告陳卓軒的律師今午（14日）作盤問時，指事主X曾在首被告李浩田到廁所洗澡期間，主動挑逗陳，包括用腳尖撩陳的小腿，及用手指陳的大腿內側，她更主動親吻陳，並配合陳與他發生性行為，X否認說法。辯方續指自稱無男友的X，曾透露有另一次性經驗，X稱她該次是與一名曖昧對象，並指她與該對象是兩情相悅。



兩名消防員被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲）同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

次被告陳卓軒否認強姦酒醉女事主X，在高等法院受審。(陳蓉攝)

辯方指X主動親吻陳

代表次被告陳卓軒的辯方律師指出，當日首被告李浩田到洗手間洗澡後，X與陳獨處時，曾用腳尖撩陳的小腿及用手指掃陳的大腿內側，陳亦有撫摸X近私處的位置，X有主動親吻陳，並配合陳的行為，之後二人進行性交，X否認。

X曾與另一曖昧對象有性行為

辯方指出，X接受法醫檢查時，曾透露除了兩名被告外，還有另一次性經驗，而X當時沒有男朋友。X解釋，該次性行為是與一名兩情相悅的曖昧對象發生的。

認為推開陳的手已表達了抗拒

控方期後作出覆問，指辯方曾問X有關陳摸其下體的問題，質疑如X當時可以捉住李的手，理應可推開陳，甚至可以出言拒絕。X解釋指，她有用手推開陳的手，認為已經表達了抗拒。

指李不施援更把X手放他褲襠

控方續指，辯方曾指X用她的把手放在李的內褲上，X指情況並非如辯方所講，她稱當時陳正撫摸她的下身，她用眼神向李求救，但是不成功。她當時想向信任的人求救，但李不但沒有幫她，更把她的手放在李內褲褲襠上。

澄清曖昩對象是感興趣和想了解的人

控方覆問時問X，何介定曖昧對象和男朋友，X稱曖昧對象是指她感興趣，並想了解的人，但要確定了關係才算是男朋友。

案件編號：HCCC230/2024