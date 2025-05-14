法國醫院手術室壞空調｜衞生署去年9月調查　無足夠證據證違規

九龍城聖德肋撒醫院（又名法國醫院）被揭去年7月31日傍晚發生空調中斷事故，共有12宗手術受到影響，當中有手術室現冷凝水。



衞生署今日（14日）表示，於同年9月2日接獲一名當時正進做手術的醫生通報，隨即展開調查，按醫院及在場護士說明，該手術室內冷凝程度並無導致水珠滴落到病人手術部位，手術室通風系統維持正常運作。「衞生署按所能掌握的事件相關證據」，認為並無足夠證據顯示醫院違反相關條例或守則。另署方曾接獲一位病人查詢，惟投訴委員會並無接獲有關人士就是次事件作出投訴。



衞生署今日（14日）表示，於去年9月接獲一名醫生通報聖德肋撒醫院（又名法國醫院）手術室空調故障。（資料圖片 / 陳籽穎攝）

事故後一個月收醫生通報 衞生署同日展開調查

衞生署今日表示，去年9月2日時，接獲一名醫生通報指去年7月31日，法國醫院位於2樓的手術室冷氣中斷約一小時。

衞生署指雖空調中斷不屬於私家醫院須呈報事件，惟認為事件可能涉及病人安全，隨即於接獲通報同日展開調查，包括派人到訪醫院進行巡察、審查醫院相關文件、評估應變措施成效、了解在空調中斷時手術室的環境狀況，以及跟進後續處理措施。

調查指院方即在手術室加置除濕機

據調查，事件涉及冷氣系統故障，歷時約一小時，其間各個手術室有十宗手術進行。醫院解釋當時已隨即於進行較高風險手術的手術室加置除濕機，包括該醫生其時進行手術的手術室。

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良日前見記者，指遭秋後算賬。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

手術室護士：無水珠滴落到病人手術部位

按醫院及在場護士稱，該手術室內冷凝程度並無導致水珠滴落到病人手術部位。在事件期間作感染控制用途的手術室之通風系統，包括空氣過濾設備、每小時換氣率及正壓環境，均維持正常運作。

醫院事後隨即跟進手術室的空氣檢測，亦監察受影響時間內進行手術的病人之感染狀況，結果並沒有發現異常，亦已與承辦商協商找出原因和採取措施，避免類似情況再次發生。

衞生署認為並無足夠證據顯示醫院違反《條例》或《守則》的規定。

有公眾人士查詢訴程序 惟無後續

另外，衞生署表示，曾於去年9月12日接獲一位公眾人士來電，查詢對私營醫療機構作出投訴的程序，並提及於聖德肋撒醫院接受手術期間冷氣系統失靈一事，惟投訴委員會並無接獲有關人士就是次事件作出投訴。