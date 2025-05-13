法國醫院手術室事故　開刀病人：術後醫生透露始知　促院方道歉

九龍城聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）主座大樓去年7月底發生冷氣故障，共有12宗手術受到影響，當中有手術室現冷凝水，院方兩度否認有滴水，昨日（12日）才承認事件。



事件由當日在手術室開刀的外科專科醫生廖子良公開。其病人何太接受《香港01》訪問時表示，院方至今亦未接觸她講解事件，而她是術後一個月由廖告知才得悉事件，形容當刻感到擔心。她又表示，事後曾嘗試向衞生署投訴，但多番與署方人員通電話詳細解事件始末，都未能成功投訴。她批評聖德肋撒醫院院方不負責任，冀院方主動向她道歉，又認為當局應改善通報及投訴機制。



何太又指，聯絡傳媒純粹出於自發，難以接受廖遭到「封殺」，「如果你（院方）咁樣處理成件事，呢個世界有無公義嘅呢？」



聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）主座大樓去年7月底發生冷氣故障，共有12宗手術受到影響。（資料圖片）

公開聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）冷氣故障的外科專科醫生廖子良5月13日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

何太術後頻頻接獲開刀醫生查詢康復情況 感到奇怪

去年7月31日晚上，聖德肋撒醫院主座大樓冷氣故障45分鐘，期間有12宗手術進行當中，但事直至昨日（12日）有傳媒報道才曝光。公開事件的外科專科醫生廖子良，當日在手術室進行微創膽囊切除手術，他指當時手術室有儀器冒冷凝水，曾滴到病人身上。

當時的病人正是何太。她今日（13日）向《香港01》表示，手術是以全身麻醉形式進行，因此當時不知道有此事情。她指手術後一個月內，廖子良「晚晚」透過護士查詢其恢復情況，又要求她覆診，當時已感到奇怪。

聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，圖為當時手術儀器懸臂，外層佈滿水滴。（外科專科醫生廖子良提供圖片）

術後一個月始得悉水滴曾滴到身上：當時我聽到其實好驚

術後約一個月，何太再覆診之時，廖子良醫生向她透露當時情況，指水滴曾滴到其身上，內窺鏡鏡頭、屏幕一度無法運作，手術一度中斷。家人亦向她表示，其進手術室等候連同做手術的時間長達五小時。

何太憶述得知消息之時，「當時我聽到其實好驚」，感到十分擔心，有心跳加速的感覺，指手術時間比預期長，擔心所需麻醉藥份量增加，導致有後遺症。她指直至她發現手術後肝酵素數字降低，才稍為放心。

聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，期間有手術室牆壁表面及地下冒水。（外科專科醫生廖子良提供圖片）

何太致電衞生署投訴4次都未成功：接線人員語氣不耐煩

何太透露，得知消息後於9月12日曾致電衞生署投訴，期間四次在詳細說明事情始末後，被要求轉撥另一號碼，又透露有接線的署方人員語氣不耐煩，感覺對方不願意受理。最終，署方人員以電郵發送投訴表格，及要求確認事實的聲明書。

何太曾要求對方以錄音形式紀錄，但對方拒絕，最終她感到「忟憎」不耐煩，未有向署方作投訴。

至於為何不向院方確認，何太指，是因為相信廖子良，稱對方不收費下要求她覆診，加上若非他主動透露，她根本不會知道有此事，認為廖「唔需要做咁多嘢」，無必要欺騙她。她又提到，法國醫院有費用較低的資助病床，過往她曾成功申請獲批使用，稱擔心若向院方投訴，未來若再有需要時，申請不會獲批。

何太不滿衞生署：講到好似好小事

到近日，何太再見到事件的報道，不滿衞生署及院方的回應，認為署方「講到好似好小事」，指守則不包括冷氣故障，但明顯故障已影響到手術進行，不解為何有此回應。

何太又指批評，術後至今院方未有聯絡她解釋事件，是不負責任，又認為院方「講大話」，指手術室的確有機會已非無菌狀態，「我真係會（有機會）受感染」、「我好彩啫，如果年紀再大啲、抵抗力再弱啲嘅時候，係咪真係咁好彩呢？」

驚訝廖醫生遭院方「封殺」感不公

她又驚訝廖遭到院方「封殺」，覺得不公道，「一個咁好嘅醫生，咁惡劣嘅環境都同我做完手術」，難以接受院方的處理方式，「如果你咁樣處理成件事，呢個世界有無公義嘅呢？」她指聯絡記者純粹出於自發，不希望因有人隱瞞事件，令其他病人陷入同樣風險。

她表示，未有考慮向院方索償，「都唔知索償到啲乜嘢畀我」，但期望院方主動向她道歉，又認為當局改善投訴機制，讓病人可以更容易投訴。