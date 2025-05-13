法國醫院手術室事故　主刀批院方回覆不盡不實　促衞生署重新調查

聖德肋撒醫院（法國醫院）主座大樓去年七月底出現冷氣故障，令手術室環境受潮，有儀器表面結冷凝水，院方一度否認有水滴，直至昨晚才承認。衞生署早前稱，無收到病人投訴，空調系統故障毋須呈報。



揭發事件的外科專科醫生廖子良今日見記者，批評院方連日的回覆不盡不實，「時時唔同」，又透露自己於事發後約一個月、即去年9月，最先向衞生署通報事件，不過，署方至今未向他了解，擔心署方僅憑院方提供的資料，得出「無違反通報機制」的結論。



廖子良期望署方重新調查並向公眾交代事件，又促請院方向病人致歉。他憶述手術室當日，天花版「好似落雨咁」，質疑院方無控制濕溫，行醫三十年從未見過類似情況，認為不尋常的事件，理應當作醫療事故，納入通報機制。



聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，期間有手術室牆壁表面及設備冒出冷凝水，手術燈水滴滴到手術牀上，更影響到手術儀器運作。（資料圖片）

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

憶天花滿佈凝結水 手術時「好似落雨咁」 質疑無做濕溫控制

事發時正在法國醫院做手術的外科專科醫生廖子良今日見記者，憶述當時手術天花佈滿「倒汗水」，手術期間不停滴下，「好似落雨咁」，除了手術儀器，亦有滴到病人身上。他坦言在惡劣的環境下做手術，令手術質素受到影響。他又質疑當時手術室沒有濕溫控制、已非無菌及正壓狀態。

他舉例指，一些換骹手術，會將金屬螺絲放入病人體內，但若被細菌依附，將難以清理，病人一旦受到感染，將難以發現。他續指，一些化療程序會在病人體內注入高溫藥水，依靠手術室通風系統將藥水抽走，若藥水積聚於手術室，每個在場的人都會受到風險。

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

多次向管理層反映 反指他「多事」

廖子良事後曾多次向院方管理層反映事件不尋常，有醫療風險，要求通報衞生署，但都無適切回應，有管理層更認為他「多事」，在事後一周，停止他在該院做三個已排期手術，手術被逼延遲三周，並要轉到其他醫院進行。

其後，廖子良透過不同渠道，了解院方未有按通報機制在30日內向衞生署通報事件，經立法會議員轉介，聯絡到署方其中一位高級醫生講述當時情況，廖更主動表明可提供病人資料及當時手術情況的圖片，對方指不需要，僅稱會作調查。

惟署方一直未有回音，廖遂於二月初正式向衞生署署長林文健發信，再次通報事件。事隔一個月，署方回覆稱事件無違反通報機制，無病人受到影響，各手術順利完成，期間未有向廖再了解事件。廖子良指，對署方回覆有保留，擔心署方未有向在場醫護人員了解事件。

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

就手術室滴水問題 醫院兩度改立場 最終承認

聖德肋撒醫院昨日指，有關報道刊出後，曾向廖以外當日有做手術的醫生了解是否曾出現冷凝水。廖子良批評此事理應在事發後立即詢問查證，又質疑院方曾聲稱已提交報告予衞生署，為何至昨日才確認。

他形容院方過去兩日的回覆「時時唔同」，由初時稱無滴水，到承認有霧氣，再到承認有滴水，稱法國醫院作為香港大型私人醫療機構，作不盡不實的回覆，感到「抱歉」。他認為，事件越來越清楚，院方最新承認當初手術室有滴水，署方有必要重新調查事件。

行醫30年，喺手術室嘅時間多過喺屋企。 外科專科醫生廖子良

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

促醫院向家屬致歉 衞生署變對異常事件 應向在場人了解

他強調，行醫三十年，「喺手術室嘅時間多過喺屋企」，從未見過類似事件，認為事件不尋常，建議法國醫院承認事件，並就未有及時通報病人及家屬致歉，跟進病人術後情況及有否受感染，又期望院方跟進如何改善設備及環境，確保類似情況不會再發生。

衞生署曾指，空調系統故障不屬私家醫院須呈報事件。廖子良認為，通報機制有改善空間，「唔應該死死板板睇住，呢個唔關通報機制事喎，十個病人感染先要通報，九個唔洗」。他建議衞生署面對不尋常、有醫療風險的事件發生時，應要求院方提交詳細報告，並應同時向在場人士了解，而非單憑院方報告下結論。