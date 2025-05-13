疑遭法國醫院秋後算帳　吹哨後手術大減　主刀哽咽：只為公義

聖德肋撒醫院（法國醫院）主座大樓去年七月底冷氣故障，共有12宗手術受到影響，當中有手術室現冷凝水，院方兩度否認有滴水，昨日才承認事件。



揭發事件的外科專科醫生廖子良今憶述，要求醫院管理層向衞生署通報不果後，疑遭對方「封殺」，三宗已排期做的手術被無故取消，在該院施手術的宗數也大幅減少，以往每年約200宗，事發後十個月僅得兩宗。被問到為何披露事件、是否值得，他哽咽表示，全為公義及病人利益，又稱「如果每個人都諗我咁做有無着數，香港玩完」。



他又質疑院方用「滅聲」態度應對事件，談到有醫生不滿事件，惟擔心遭院方報復，未有一同披露。他呼籲當日在場的同工，提供更多資訊，「大家都攞個拼圖出嚟擺低，成個畫面會更加清晰」。



聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，期間有手術室牆壁表面及設備冒出冷凝水，手術燈水滴滴到手術牀上，更影響到手術儀器運作。（資料圖片）

如果每個人都諗我咁做有無着數，香港玩完。 廖子良

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

稱有病人指名要求自己診治 醫院拒絕

廖子良今日在記者會上，提到要求院方通報事件及向衞生署披露事件的細節。他指，事發後曾多次向院方管理層反映事件不尋常，有醫療風險，要求通報衞生署，但都無獲適切回應。有管理層更認為他「多事」，在事後一周停止他在該院做三個已排期手術，手術被逼延遲三周，並要轉到其他醫院進行。

他又表示，事發前他每年在該院做200宗手術，佔他每年總手術量約四分一至三分一，而事發後至今十個月僅得兩宗，「係我用唔同方法衝破佢哋嘅防線，好困難先做得到」。廖又提到，有病人到法國醫院才得知患肝癌，要求由自己診治，但遭院方拒絕，「佢哋醫院就話，你唔準搵廖醫生」。

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

被至少50人問是否值得 廖子良哽咽稱全為公義

被問為何付出如斯大代價都要披露事件、發聲是否值得，廖哽咽指，同樣問題被至少五十人問過，答案只有「公義」兩字，不涉個人利益，「如果每個人都諗我咁做有無着數，香港玩完」。

他續指，遇過其他人質疑如何隻身對抗一間大醫院，但他強調自己並非院方的敵人，只是提出問題，希望有改善，「咁先係一個負任嘅人、負責任嘅醫生」。

我縮埋頭，喺第二間醫院做，絕對無問題，我生活都可以過得好悠遊，但係你問對唔對得住所有病人呢？我覺得我對唔住。 外科專科醫生廖子良

揭發法國醫院壞冷氣的外科專科醫生廖子良今日見記者，回應事件。（鄭子峰攝）

有同工憂發聲後「無得撈」 呼籲更多員工發聲

事件有12宗手術受影響，但至今只有廖子良一人發聲。他認為背後反映醫院的管治問題，稱院方對不少問題都採用「滅聲」手法，令不少醫生避免與院方有衝突。他又提到，今次事件有醫護表明不滿，但當他邀請對方一同披露事件，對方即拒絕，表明擔心發聲後會失去工作。他引述對方稱，「我九成手術醫院喺法國醫做，我出咗聲，以後無得撈」、「我有兩個仔女，我如果無咗份工，我老公知道實鬧死我」。

他表示，可以理解同工的憂慮，但不認同。他呼籲當日在場的同工，提供更多資訊，「每一個人都有自己心裡面嘅拼圖，如果我呢個小拼圖攞出嚟，大家都攞個拼圖出嚟擺低，成個畫面會更加清晰」。