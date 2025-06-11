實現量子計算與傳統機械人有機融合　路邦「量子機械人」業界首創

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日5月7日圓滿舉行，錄得8,000人次入場，同場的人工智能展覽專區，匯聚逾30間參展商的最新人工智能產品及技術方案。當中，路邦科技有限公司（Roborn）展示了業界首創的「量子機械人」，該公司稱形容此個近期重要研發成果，成功實現量子計算與傳統機械人的有機融合。系統透過接入量子運算資源，顯著降低動作的複雜度，優化機械人路徑規劃，為未來智慧應用開啟嶄新可能。



路邦「量子機械人」由路邦科技聯合創始人及首席技術官麥騫譽擔任總設計師。

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日由創新科技及工業局局長孫東擔任主禮嘉賓，創新科技及工業局數字政策辦公室數字政策專員黃志光亦有擔任研討會嘉賓，兩人在同場的人工智能展覽專區，參觀了路邦科技有限公司的展區。

5月7日舉行的《香港01》企業人工智能升級轉型交流日，主禮嘉賓、創新科技及工業局局長孫東（左二）參觀了路邦科技有限公司的展區，由路邦科技技術總監譚朗教授（右一）代表接待及介紹。（廖雁雄攝）

路邦量子機械人透過接入量子運算資源 顯著提升複雜任務的動作規劃

會上，路邦科技有限公司展示由路邦科技聯合創始人及首席技術官麥騫譽擔任總設計師、並成功研發的「量子機械人」。路邦科技技術總監譚朗彥教授表示，該款量子機械人為業界首創，成功實現量子計算與傳統機械人的有機融合，系統透過接入量子運算資源，顯著降低動作的複雜度，優化機械人路徑規劃。在新型自動化工業領域，路邦科技此次亮相的量子機械人憑藉其多項技術優勢，能有效協助工廠實現降低能源成本，提升生産效能等目標，為産業升級注入智慧動能。

5月7日舉行的《香港01》企業人工智能升級轉型交流日，創新科技及工業局數字政策辦公室數字政策專員黃志光（右二）參觀了路邦科技有限公司的展區。（廖雁雄攝）

路邦科技指，其作夥伴「量旋科技」擁有深厚技術實力，是中國首間向海外出口超導量子晶片的企業，並推出全球首台可程式設計的桌面型量子電腦，為路邦科技的量子創新提供堅實支撐。

推動新型工業化與「人機協作」 路邦：未來機械人不僅僅是工具

路邦科技期望以智慧機械技術為基礎，推動「新型工業化」與「人機協作」的深度融合，未來的機械人不僅僅是工具，而是具備語境感知、實時互動、動態學習能力的智能載體。

譚教授表示，將持續攜手科研與產業夥伴攜手，推動機械自動化的發展，充分發揮香港作為國際創新科技中心的橋樑優勢，並深信機械人技術的演進，將為產業升級、城市安全與生活質量帶來革命性突破。

譚朗彥教授畢業於香港中文大學機械與自動化工程學系(2015、2019)，曾參與發展多個跨國跨領域人工智能機器人項目，包括5G仿生人型機器人、具身智能機器人、老年人活力恢復訓練智能機器人、遠端控制臨床醫療輔助機械人、5G C-V2X通訊及AI的協作式自動無人駕駛道路工程車、主題公園及電影特效電動機械人。現於路邦科技任職技術總監。

本土初創NORA（話沙科技）由兩位90後創辦人黃潔儀（左）與何靖雯（右）領軍。（鄭子峰攝）

本土初創NORA（話沙科技）由兩位90後創辦及領軍，並聯手本地機械人技術企業Roborn（路邦），成功研發智能廣告機械人Norabot。（陳葦慈攝）

本地初創NORA智能廣告機械人Norabot 為零售業創全鏈路解決方案

此外，由兩位90後創辦人黃潔儀與何靖雯領軍的本土初創NORA（話沙科技）在《香港01》企業人工智能升級轉型交流日亦介紹了聯同路邦科技成功研發的智能廣告機械人Norabot，Norabot透過AI技術重塑消費者線下營銷模式，為零售業開創「精準營銷-即時互動-數據驅動」的全鏈路解決方案。

目前，Norabot已在高級餐飲場景驗證商業模式，隨著酒店與商場應用拓展，這項港產智能方案正重新定義廣告價值鏈—，從單向傳播進化為雙向數據閉環，持續深化香港零售業的數位轉型進程。

路邦科技技術總監譚朗彥教授(左圖左一)向創新科技及工業局局長孫東(左圖左三)、創新科技及工業局數字政策辦公室數字政策專員黃志光(右圖左三) 以及其他一眾嘉賓介紹及展示業界首創的量子機械人。

身兼NORA首席執行官的黃潔儀稱，以往在傳統媒體工作，廣告宣傳成效往往難以估算，廣告也未能做到精準營銷，因此啟發她要做一部具有AI功能的智能廣告機械人。

Norabot系統已實現3秒AI廣告配對等營運指標

黃潔儀形容正是這行業痛點催生了Norabot的設計理念——以生成式AI（AIGC）為核心，廣告機械人透過人機互動，採用動態人臉辨識技術，實現性別、年齡甚至微表情的即時分析，搭配AR互動遊戲提升消費意願，贏得折扣優惠，推動客户消費，讓廣告從單向傳播進化為雙向對話。

Nora首席技術官何靖雯何靖雯強調，這不只是廣告載體的升級，更是以數據驅動決策的商業模式轉型。該系統已實現3秒AI廣告配對、15%互動轉化率的實測成效，後台雲端系統則持續追蹤人流量、駐足時間等10項營運指標，為商家優化行銷策略提供數據支撐。