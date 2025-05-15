團體促暫緩減實習時數　醫務化驗師委員會：學時沒變讓院校多發展

有團體促暫緩將醫務化驗師基本臨床實習時數減半至200小時，指修訂未充分諮詢學術機構與業界持份者。



醫務化驗師管理委員會今日（15日）發文稱，委員會自2023年起檢討實習要求，其後將400小時實習時數改為200小時，讓院校有200小時按課程特色分配作選修項目，在維持專業水平之餘多元發展。就團體聲明中的「未充分諮詢學術機構與業界持份者」，委員會反駁稱已透過轄下的註冊小組與業界緊密聯繫。



醫務化驗師管理委員會稱，實習時數減半為讓院校可按各自的課程特色分配作選修項目，實際學時總數不變。（資料圖片）

醫務化驗師管理委員會今日發文回應，委員會轄下成立的註冊小組自2023年起檢討於2013年制訂的基本臨牀實習時數的要求，並於去年通過將原本只涵蓋4個基本範疇（即臨牀微生物及感染學、解剖病理學、化學病理學及血液學）的400小時實習時數修訂為200小時，讓院校能騰出200小時按各自的課程特色分配作選修項目，學時總數不變。

委員會表示，在此安排下，院校能利用騰出的200小時加強學生在基本範疇的學習，或安排學生參與基本範疇以外但與醫務化驗相關的科目，如臨牀免疫學、分子技術及基因組檢測等，鼓勵不同院校在維持專業水平的前提下多元發展，並非如團體聲明所述「倉促將畢業前臨牀實習時數由400小時削減至200小時」。

醫務化驗師管理委員會評審小組2016年到訪東華學院。(資料圖片 / 東華學院圖片)

委員會還指，決議前一直與業界聯繫並就各項評審要求作深入討論，並成立檢視訓練課程評審準則的工作小組，邀請專家提供意見，以改善課程評審準則，與團體聲明中「未充分諮詢學術機構與業界持份者」的說法不符。