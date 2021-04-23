醫務化驗所總會：料華大基因非系統失誤　如即時煞停工作不理想

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-23 10:34

衞生防護中心日前收到30個初步陽性個案，全部都在華大基因實驗室驗出，當局認為事件不尋常遂展開調查，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（22日）亦到華大基因位於大埔工業中心的實驗室檢視化驗流程。 香港醫務化驗所總會主席李偉振今日（23日）表示，如出現化驗失誤會先評估屬系統失誤或是隨機性失誤，即是否只是操作上不完美。他認為華大基因已完成數以百萬計樣本檢測，相信「係有能力做到」，故認為非系統失誤，如即時煞停其檢測工作亦不理想。

李偉振今日於港台節目《千禧年代》中表示，一般而言樣本進入化驗所檢驗，會出現陰性、陽性或不確定情況。如陽性則會再覆檢，結果同樣是陽性則會送到衞生署覆檢。但即使同樣是陽性亦不能排除是樣本出現問題，故當局會要求檢測人士重新採樣，如新樣本同樣是陽性則列為確診個案。

袁國勇懷疑樣本瓶中的「extraction buffer」令樣本起泡，開蓋時泡會爆開，造成交叉感染。李偉振解釋，緩衝液（buffer）在化驗中很多時候會用到，作用是令樣本保持在合適環境，以及有滅活功能，可破壞病毒包膜，減低化驗人員的風險。

華大基因化驗涉大量人手 操作上或有不理想

他又指，出現化驗失誤會先評估屬系統失誤或是隨機性失誤，即失誤是否操作上不完美，如某批次試劑污染。他認為華大基因化驗涉大量人手，操作上或有不理想，但指華大基因化程序經認證，加上過去長時間檢測，故相信並非系統失誤。李又指，華大基因今次事件上態度可接受，並沒有隱瞞；建議應檢視整個檢測程序和記錄，如立即煞停華大基因檢測工作不理想。

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