理大醫務化驗師投身醫院前線工作　見無名嬰兒樣本感心酸

自新冠病毒首波疫情以來，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒帶領的團隊，以基因排序分析個案，了解每個個案背後的感染源頭。惟第五波疫情嚴峻，眼看每日數以萬計的個案，團隊再無法逐一追本溯源。
於是團隊選擇跳出理大化驗室「換個模式幫香港」，成員之一的盧穎曦秉承「為市民服務」的信念，親自落場到瑪嘉烈醫院前線服務。進入瑪嘉烈醫院化驗室對她而言是一項新挑戰，一日要處理3,000至4,000個樣本，初時曾一度「好似唞唔到氣」。她自言最難忘莫過於，在核對化驗樣本資料時，發現不少年近百歲患者的樣本，及不少屬於初生嬰兒的「無名氏」樣本，莫不免感到心痛。
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盧穎曦隻身前往瑪嘉烈醫院進行全基因測序
面對第五波疫情大規模爆發，蕭傑恒坦言感到心酸。團隊已經盡最大努力尋找傳播鏈，希望壓止疫情爆發，無奈「未能打得贏呢場仗」。於是他決心「換個模式幫香港」，讓團隊的研究助理盧穎曦帶同理大儀器、試劑、説明書隻身前往瑪嘉烈醫院前線服務，不僅將全基因測序技術帶入醫院，同時參與院內的核酸化驗工作。
一日處理多至4000個樣本要「開行Turbo」
盧穎曦表示，醫院的樣本比理大實驗室的樣本更多，一天化驗及覆檢的樣本更達到3,000至4,000個，工作量頓時大增。另外，進行化驗前須逐一核對樣本上的患者資料，避免出現交叉資料。化驗時亦要注意細節，並須嚴格執行化驗的規矩措施。
她在一個月前開始投入瑪嘉烈醫院的化驗工作，當時正值第五波爆發的高峰。第一天踏入化驗室時，眼見市民的樣本堆積如山，全部機器「開行Turbo」，同事們非常趕急並謹慎地處理一批又一批樣本。她當時必須在短時間内掌握化驗室的操作及流程，幸得同事們耐心教導，自己也會畫圖做筆記，並笑言現在同事已經「放心畀我做」。
法學系畢業生轉攻醫務化驗師
盧穎曦自言最難忘莫過於，在核對化驗樣本資料時，發現不少年近百歲患者的樣本，「真係戥佢哋辛苦」；至於一些「無名氏」樣本，竟是屬於出生不到1至2天的嬰兒，樣本只寫上「XX的女或仔」，這才發現「原來咁細嘅BB都要做檢測」，並為嬰兒的父母感到心痛。
雖然醫院的工作相當辛苦，盧穎曦卻樂在其中。她表示，之前在大學本科修讀的是法學系，但是由於自己非常喜歡在實驗室内工作，因此畢業後一直半工讀，希望「攞牌入行」成爲一名醫務化驗師。她認爲「自己做到想做到嘅嘢」，因此所有努力都有意義。
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