調查揭老鼠煙售價大升三成　銷售手法更隱蔽　靠打眼色講暗號賣出

長遠煙草政策關注組發佈一項有關非法「老鼠煙」出售情況的調查，結果發現，北角、九龍城，以及荃灣區有7成零售點有賣「老鼠煙」，對比關注組去年11月的調查，店鋪銷售手法更隱蔽，以「不標價」、「陰陽價目」、「隱藏貨」等手段出售，平均售價更大升3成，由44元一包大升至57元一包。關注組表示，政府過去兩年兩度加煙稅，令「老鼠煙」售價有上調空間，非法商人將賺得更多。他們呼籲政府不應考慮推出加味煙禁令，否則只會令黑市坐大。



長遠煙草政策關注組召集人盧啟律。（長遠煙草政策關注組提供）

關注組指，隨着香煙加價，私煙買賣變得猖獗，全港各區零售點都有出售零售價低於煙草稅的非法「老鼠煙」，當中最為人熟悉的「老鼠煙」品牌包括「迪寶路」、「摩迪」、「銀河」、「米蘭」。

平均售價大升三成 北角區猖獗

關注組曾在2023年11月實地調查，研究在北角、九龍城，以及荃灣區內的90個有出售香煙的零售點，包括士多、生果店、辦館、報紙檔等，有否出售「老鼠煙」。當時有42個零售點被揭發有出售老鼠煙，平均售價為44元一包。

關注組本月再到以上42個零售點跟進調查，結果發現，社區內出售「老鼠煙」情況仍然嚴重，有7成（29個）零售點仍有出售「老鼠煙」。北角區情況最為猖獗，全部調查零售點（100%）均仍有出售。另外，29個被發現出售「老鼠煙」的零售點，平均售價為57元一包，較上次調查時的平均售價44元，大升了3成。

關注組的跟進調查方案。（長遠煙草政策關注組提供）

靠打眼色或講暗號賣老鼠煙

關注組實地視察時，發現店舖手法隱蔽多變，會以「不標價」、「陰陽價目」、「隱藏貨」、「買一送一」等手段出售「老鼠煙」。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律指，觀察結果反映「老鼠煙」已成功吸納一大班熟客，煙民去到店舖靠打眼色或講暗號，就可以買到老鼠煙。

值得關注的是，平均售價大升了3成，生意卻依然絡繹不絕，顯示私煙市場變得成熟，私煙集團大膽增加利潤空間，亦意味著會有更多資源做線上線下推廣，擴大市場佔有率。

（長遠煙草政策關注組提供）

（長遠煙草政策關注組提供）

調查顯示禁加味煙或令煙民考慮轉投黑市

醫務衞生局近日向立法會提交控煙法例修訂條例草案，其中「禁加味煙」措施引發廣泛爭議。關注組曾在2024年8月進行「禁止加味煙會否催旺私煙民意調查」，調查結果反映本港煙民很容易接觸到非法私煙，最重要的是，表示會因政府禁止香煙口味選擇而「考慮戒煙」的受訪者僅佔極少數，反之，表示「考慮轉投黑市」的受訪者佔大多數。

長遠煙草政策關注組成員徐緣指，香港吸煙率在國際間是數一數二的低，餘下煙民都是對煙草產品有硬性需求。從加煙稅導致私煙問題加劇的經驗來看，極端措施不僅難以有效促使這些煙民戒煙，反而會刺激黑市。

長遠煙草政策關注組成員徐緣（左）。（長遠煙草政策關注組提供）

就控煙法例修訂條例草案，關注組呼籲政府採取更審慎的控煙策略，並提出三項倡議：

（一）現時絕非適當時候考慮加味煙禁令；在經濟好轉及私煙問題得到紓緩（其中煙稅收入回復到加稅前約90億水平為重要指標）前，暫緩通過加味煙禁令；



（二）重新調查本地另類煙草產品使用率，避免低估人數影響政策制訂；



（三）全面參考科學研究及國際做法，重新審視對另類煙草產品的政策方向。

