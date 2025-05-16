屋邨醫生王秉亮涉濫發免針紙　病人有家人心臟病亦獲發　認罪候判

屋邨診所醫生王秉亮，涉在疫情期間多人發出逾6600張「免針紙」，他今（16日）在區域法院承認4項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，為首宗醫生涉濫發免針紙而定罪的案件。案情指，被告於半年內曾發出逾6千張免針紙，警方調查時會見4名獲發這證明的人士，有人只是其家人患有心臟病，被告未再作檢查，便向病人發出免針紙，且案發期內，被告的九成病人都是為免針紙而求診。法官把判刑押後至6月5日，待索取被告的背景和社會服務令報告，被告須還押候判。



被告王秉亮，62歲，西醫。他承認於2022年4月14日、6月2日，以及兩度於6月11日，在香港不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即香港政府的電腦。

醫生王秉亮由黑布蒙頭，被警員帶走。（黃偉民攝）

港島刑事總部公眾調查隊出動約14名探員，到診所調查。（黃偉民攝）

大批警員到西醫王秉亮於柴灣的診所調查。（黃偉民攝）

醫生王秉亮被指在案發期內的4個月，發出6635張免針紙。（黃偉民攝）

案發4個月內發6635張免針紙

案情指，被告案發時在柴灣興差華廣場開設診所，為登記參加疫苗資助計劃的私家醫生。紀錄顯示，被告於2022年2至6月，共發出6635張「指明醫學豁免證明書」（俗稱免針紙）。根據衞生局的紀錄，同年2月至11月間，平均每名私家醫生發出38張免針紙。

取免針紙病人佔求診人數的九成

被告於同年4月發出969張免針紙，至5月時數字急增至2968張。而同年5、6月時，獲被告發出免針紙的病人，佔求診人數的九成，數字符合政府於該段時間，推出第三階段的疫苗推行證。

有人稱懷孕及臉有紅疹而獲發

被告同年9月29日被捕，警方調查時，會見4名獲被告發出免針紙的人士。其中一人患有咽鼓管功能障礙和自律神經失調，另一人則懷孕並臉上有紅疹，另兩人都是其家人患有心臟病。被告的診症時間介乎1至8分鐘，期間未有替他們檢查，便向他們發出免針紙。

被告未有醫學理由向該4人發免針紙

被告在紀錄中，指該4人因神經系統疾病、過敏和患有心血管疾病，而獲發免針紙。港島西醫院聯網的醫生高煒杰則認為，被告在沒有檢查或安排進一步檢查下，沒有醫學理由向該四人發出免針紙。

已停止執業無機會重犯

辯方求情時透露，被告私人執業31年，在屋邨診所行醫。被告並非主動問病人是否需免針紙，而是在沒有檢查下發出，其行為沒有對他人造成損失。辯方又指，被告在本案後已沒有執業，日後亦需面對醫委會的聆訊，沒有機會重犯。他被捕至今已3年，期期承受壓力。

案件編號：DCCC 1100/2024