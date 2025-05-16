66年歷史日本金子眼鏡尖沙咀開第2間店　港辦事處升格為國際總部

成立於1958年，有逾66年歷史的日本手工眼鏡品牌金子眼鏡，繼去年11 月在中環成功開設首間直營店後，投資推廣署今日（16日）宣布，金子眼鏡升格香港辦事處為國際總部，並在尖沙咀開設第2間概念店，以香港為據點拓展全球業務。



投資推廣署今日（5月16日）宣布，日本手工眼鏡品牌金子眼鏡升格香港辦事處為國際總部。(投資推廣署提供圖片)

署理投資推廣署署長劉智元表示：「我們很高興看見金子眼鏡短短在香港開業後5個月便擴展香港業務，不但反映他們對香港作為國際品牌樞紐地位的信心，也顯示香港作為全球供應鏈管理中心的優勢。」

Japan Eyewear Holdings Hong Kong和Japan Eyewear Holdings International董事長兼金子眼鏡董事及全球營運總監秋田徹表示，香港不僅是該公司的零售市場，也是他們國際供應鏈的策略樞紐。

他說：「香港辦公室將是我們的國際總部，建立品牌的海外形象和統籌採購業務，包括管理我們於20多個國家（截至2024年底）的批發點。此外，香港辦公室還將逐步負責公司日本以外的國際銷售發展和企業財資管理。」

金子眼鏡尖沙咀新店 日本以外最大店舖

他補充：「香港擁有多元的零售市場，為我們提供不同機遇。我們位於尖沙咀的新概念店，是公司在日本以外最大的店鋪，藉着越來越多的東南亞國家聯盟、中東訪港旅客，將為我們開闢新興市場的商機。」

日本手工眼鏡品牌金子眼鏡在沙咀開設第2間概念店，以香港為據點拓展全球業務。圖為該公司於尖沙咀的新概念店，是在日本以外最大的店鋪。(投資推廣署提供)

他解釋：「我們從中環第一間直營店的經營過程中，了解到該店的客源來自世界各地高淨值專業人士，他們的消費習慣和喜好非常符合我們的市場定位，有助我們向全球宣傳品牌，建立國際形象。」

金子眼鏡成立於一九五八年，由一間眼鏡分銷商發展至今成為日本眼鏡業界公認的潮流教主，自家規劃、設計和銷售眼鏡品牌，並積極與不同名牌系列和服裝製造商合作，打造原創品牌。