網售啟德體育園包廂黃牛票索價$5000　園方：包廂門票不得轉售

【啟德體育園／啟德主場館／黃牛票／黃牛包廂／五月天／五月天演唱會】有指啟德體育園的企業VIP包廂，近日遭不法分子利用，推出「黃牛包廂」圖利，索價1,700元至5,000元不等，包括日前圓滿結束的五月天演唱會，被指出現賣包廂黃牛票，有多名互不相識的買家「拼團」共用同一包廂。



啟德體育園今日（16日）回應指，若包廂客戶未行使其包廂使用權，可安排其他客戶臨時使用，但強調包廂門票不可轉售牟利，如違反使用條款，有權終止相關包廂的租用安排。另外，任何人士如出售高於原價的門票，都有可能觸犯相關法例。



五月天香港演唱會已在啟德體育園落幕，惟被揭發不法份子售賣「黃牛包廂」門票。（資料圖片）

五月天香港演唱會已在啟德體育園落幕，惟被揭發不法份子售賣「黃牛包廂」門票。（資料圖片）

啟德體育園主場館最近舉行多個演唱會，例如Coldplay、謝霆鋒及五月天便剛剛完成演出，接下來則有周杰倫及林俊傑等知名歌手的演唱會，被「黃牛黨」視為有機圖利的「肥豬肉」。

「黃牛包廂」索價$1700至$5000 門票印有啟德字樣

有報道指，有不法份子在網上推出「黃牛包廂」，利用別人企業的包廂圖利，所售黃牛票的價格浮動，由1,700元至5,000元不等。報道續指，買家需要到新蒲崗位於工廈頂層單位的公司，交收包廂門票，門票的右上角及左上角都印上「啟德」標誌，有別於城市電腦售票網的門票。

啟德主場館設57個包廂，即VIP房，座椅採用沙發設計。（資料圖片／羅國輝攝）

啟德主場館設57個包廂，即VIP房，座椅採用沙發設計。（資料圖片／羅國輝攝）

有報道指逾20名互不相識的買家共同使用包廂

報道又指，日前圓滿結束的五月天演唱會，都有相關情況出現，有逾20名互不相識的買家「拼團」共用同一包廂，但涉事的「啟玥薈」包廂原為企業租戶專享。

網上社交平台仍有標榜港澳韓演唱會門票售賣的貼文，聲稱提供啟德體育園的包廂體驗名額，在演出5至7天前有多(名額剩餘）會發售。（網頁截圖）

根據網上資料指，「啟玥薈」VIP包廂可預訂更豪華的飲食服務，園方會安排人手及廚師照待顧客。而位於二樓的VIP包廂更可開辦小型私人自助餐聚會。

網上仍有售「黃牛包廂」門票貼文︰廂房隨機分配 提供酒水及自助餐

翻查網上社交媒體，現時仍能找到類似出售「黃牛包廂」門票的貼文，內文以「近距離」作招徠，並標示即將來港在啟德主場館開騷的台灣天王周杰倫、華語歌手林俊傑，聲稱可提供啟德體育園的包廂體驗名額，來源為「很多大企業或銀行的專屬包廂」，若演唱會開始前的5至7日，尚有餘額便會發售，至於VIP廂房號隨機分配，更有酒水及自助餐等服務。

五月天香港演唱會已在啟德體育園落幕，惟被揭發不法份子售賣「黃牛包廂」門票。（資料圖片）

體育園：包廂客戶須遵守相關入場及租用條款 包括限制轉售

啟德體育園回應指，啟德主場館設有57間企業包廂，包廂租金會因應市場因素不時作出調整。在同一個非體育活動系列，包廂客戶可獲得一場免費門票，並可優先購票參與其他場次，惟須遵守相關入場及租用條款，並限制包廂門票轉售。

啟德體育園又指，如包廂客戶未行使其包廂使用權，園方可安排其他客戶臨時使用，使用條件與原包廂客戶一致，讓其他客戶亦能享受高端餐飲及免費觀賞活動。

啟德體育園回應指，包廂門票不可轉售牟利，如違反使用條款，有權中止相關包廂的租用安排。（資料圖片／夏家朗攝）

啟德體育園︰任何人士出售高於原價的門票 有可能觸犯相關法例

啟德體育園強調，包廂門票不可轉售牟利，如違反使用條款，有權中止相關包廂的租用安排。園方又指一直與包廂客戶保持溝通，提醒他們注意及遵守合約條款，確保包廂的運作暢順。

啟德體育園重申，任何人士以超過門票的票價，售賣、兜售或游說他人購買門票，即有可能觸犯相關法例。園方提醒務必透過官方途徑購買活動門票，以免遭受不必要的損失。