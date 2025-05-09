啟德體育園五月天演唱會｜內地歌迷應五月之約　三原因來港看演出

【五月天／五月之約／演唱會／啟德體育園 ／啟德主場館／STAYREAL PARK／遇見公園】台灣樂隊五月天今年香港「五月之約」移師至新開幕啟德體育園主場館，今日（9日）至下周二（13日）演出4場，不少今日入場的內地「五迷」（五月天歌迷）稱不只看一場，因此留港過夜。



雖然五月天不時到內地開演唱會，但樂迷解釋指，香港的五月天演唱會會有內地沒有的歌曲及「彩蛋」，安排也比內地寛鬆，因此願意追隨偶像來港。歌迷們都認為，知名歌手在香港演出，有助香港吸引遊客。



台灣樂隊五月天今日起在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，位於AIRSIDE商場的周邊門店下午大排長龍。（廖雁雄攝）

台灣樂隊五月天今日起在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，位於AIRSIDE商場的周邊門店下午大排長龍。（廖雁雄攝）

台灣樂隊五月天《#5525 回到那一天》演唱會香港站於今日、本月10、11、13日在啟德體育園主場館舉行。今日早上起，在啟德AIRSIDE商場的演唱會官方周邊紀念品店，以及主唱阿信的個人品牌在尖沙咀新港中心開設的快閃門店，都有不少樂迷排隊入手偶像的產品。

江西「五迷」：香港場次有彩蛋、有內地沒有的曲目

來自江西的仰小姐與朋友來港五日，觀看其中兩場演唱會，笑言是因為買不到加場門票，否則會看三場。今次是二人自上年起，第二次來港應「五月之約」。她們指，在港期間預計會花費大約一萬元，主要用於門票、周邊產品、食宿等，又指打算到尖沙咀、油麻地等觀光。

二人曾在內地觀看五月天的演出，被問到為何要來港，仰小姐解釋，是因為香港的五月天演唱會與內地有不同，稱五月天在港的演唱會會有內地沒有的曲目，亦曾多次有特別互動的「彩蛋」。同時，她指香港的場館安排比內地寛鬆，例如容許短暫超時，因此願意專程赴港看偶像演出。

來自江西的仰小姐（左）表示，香港的五月天演唱會與內地的有所不同，因此願意來港入場。（廖雁雄攝）

深圳「五迷」認為不同場館各有特色

居於深圳的林先生會入場今日及周日的場次，不過由於其居所鄰近口岸，因此他兩日都回即日來回深港。林先生去年及前年亦到過香港看五月天演唱會，同樣解釋指香港場次「能聽到的歌曲更加多」，而且氛圍不錯。

林先生今年亦曾到紅館觀看馬來西亞歌手梁靜茹的演出，他認為本港不同場館都各有特色，形容在中環海濱舉行的演唱會與摩天輪等景色融為一體，又有海風，甚具吸引力；紅館則是不少亞洲歌手的殿堂，在該處開個唱對不少歌手而言算是里程碑式成就。

他又認為，知名歌手在香港演出，有助吸引遊客來港，又舉例指若國際級巨星例如Lady GaGa等來港，相信會「High翻全場」。

來自深圳的林先生指，五月天演唱會香港場次「能聽到的歌曲更加多」，而且氛圍不錯。（廖雁雄攝）

廣州「五迷」多次來港應五月之約 每次花費數千至一萬元

居於廣州的甄小姐來港公幹，在港期間會觀看三場演出。她早上先到新港中心的快閃門店購買限量版T恤、公仔掛飾等，下午再到AIRSIDE商場的演唱會紀念品店，買了兩張唱片，估計已花了過千元。

她稱，過往五月天每次在港都演出都會來港參與，順便旅遊，例如上年便看了四場，估計每次留港花費數千至一萬元，主要用於酒店、飲食等。她亦認為，若有知名歌手來港演出，有助本港吸引遊客。

台灣樂隊五月天今日起在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，位於AIRSIDE商場的周邊門店下午大排長龍。（廖雁雄攝）