啟德體育園｜東京小巨蛋座位表設360度虛擬導覽 可掌握視線情況
撰文：陶嘉心
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【謝霆鋒／Coldplay／五月天／演唱會】英國樂隊Coldplay早前在啟德體育園主場館舉行演唱會，不過有歌迷投訴購票過程未有標示「視線受阻」位，緊接舉辦的謝霆鋒和五月天演唱會，亦陸續出現類同的投訴。
啟德體育園現時未有公布主場館的詳細座位表，有別於紅館、亞洲國際博覽館場地。翻查資料，香港文化中心及東京小巨蛋等設360度虛擬導覽，讓觀眾事先掌握座位視線、附近有否設施遮擋等。
啟德體育園的官網至今未曾公開主場館的座位表，只是按不同表演的活動，網頁會有相關的座位圖，不過未見詳盡資料。以台灣樂隊五月天下月舉行的演唱會為例，以顏色區分票種區域，但未見行數、座位編號等資料。（見另稿）
翻查本地及外國表演場地，香港文化中心及東京小巨蛋等均設360度虛擬導覽（VR），讓觀眾事先掌握座位視線、附近有否設施遮擋等。其中，東京小巨蛋的網頁可透過VR清晰預覽視線受遮擋的座位，不過其提供的座位表僅列出分段，沒有列明具體受阻的座位編號，但可憑座位平面圖對照。
至於台北小巨蛋官網，設有「座位視線導覽」，公開整個座位圖表，除以顏色分區，亦提供圖片，可「逐格」檢視每區座位視覺。例如接近舞台兩側、較遠的座位，可見到舞台後方的情況。就《香港01》周三向啟德體育園查詢，官網未公開詳細座位表的原因，正候回覆。文化體育及旅遊局則表示無回應。
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