啟德體育園演唱會｜Coldplay觀眾批長看銀幕　議員料投訴成立高

【謝霆鋒演唱會／Coldplay／五月天／演唱會／啟德體育園】啟德體育園接連舉行演唱會，不過有歌迷投訴購票後始知其座位的視線受阻，購票平台Cityline前日證實接獲104宗有關查詢，涉及Coldplay、謝霆鋒和五月天的演唱會。有早前購買Coldplay演唱會視線受阻門票的觀眾今日（25日）接受電台訪問，指購買價值最高的2,099元門票，惟抵達現場才發現接近九成時間只能觀看大銀幕，及Coldplay成員的背面，質疑「個啲位根本唔應該劃出嚟比觀眾睇」。



立法會議員江玉歡在同一節目表示，若主辦方未有在市民購票前提醒觀眾視線有機會受阻，情況並不理想，此情況下消費者可以向消委會投訴，她又認為投訴成立的機會高。



英國著名樂隊Coldplay於4月初在啟德體育園主場館舉行4場演唱會。（資料圖片／倪清江攝）

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會。（資料圖片／夏家朗攝）

周小姐接受電台訪問稱，透過Klook購買Coldplay演唱會價值最高的2,099元門票，唯當時平台沒提醒該區域有機會視線受阻，直至演唱會當日她抵達現場，才得悉其座位屬於行數比較後的「山頂位」，且面向大銀幕，她形容當刻「吓咗一聲」。演唱會期間，她說接近九成時間看大銀幕及成員的背面，「（Coldplay）間唔中擰過嚟先見到佢個樣」。

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

她憶述坐在附近的觀眾同樣感到生氣，「隔離坐在比較（面向台）中間位置嘅人，第一反應都係覺得個啲位根本唔應該劃出嚟比觀眾睇。」她質疑啟德體育園沒有公布詳細座位分佈，觀眾只知道坐在哪個區段，但不知道座位的實際位置、到底屬該區域的「前後左右」。

她續憶述過往曾到其他地區看過三次Coldplay演唱會，雖然當地場館沒有詳列座位實際位置，但至少知道其大概位置。她認為啟德體育園應提供座位的行數供觀眾參考。她說，現時正聯絡主辦方，又指會向消委會投訴。

英國著名樂隊Coldplay 4月8日在啟德體育園主場館舉行首場演唱會，現場氣氛熱烈，歌迷不時隨音樂歡呼。（資料圖片／賴卓盈攝）

▼ Coldplay啟德體育園首場演唱會 4月8日▼



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立法會議員江玉歡在同一節目表示，若主辦方未有在市民購票前提醒觀眾視線有機會受阻，情況並不理想，此情況下消費者可以向消委會投訴，她又認為投訴成立的機會高。被問到會否觸犯商品說明條例、能否構成誤導性遺漏？她認為今次事件屬灰色地帶，但指若消費者未有從官方渠道得知視線受阻、或園方沒提供詳細座位表，屬誤導性遺漏的機會頗大。

她提到視線受阻為不同種類，包括坐於側旁、被架遮蓋等，並建議主辦方可以增加不同價錢種類的門票。她又提到其他地區的演唱會場館設互動座位表，觀眾輸入座位後即可見到實際位置；部份場館列明哪些座位或會見到障礙物，更標明視線受阻情況因人而異，認為值得仿效。