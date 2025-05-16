為「方便找最新」刪舊報告　張欣宇批申訴公署百辭莫辯：行回頭路

申訴專員公署網站移除大量調查政府部門報告及資料，原列出市民投訴個案的「公開資料守則」個案欄目亦不復見。公署今日（16日）回覆中指為確保網站內容準確，方便公眾找到最新和最相關的報告，已更新網上資訊至最近3個年度。



立法會議員張欣宇形容無論申訴專員公署怎解釋，也難以為刪除過往報告有合理辯護，批評公署是「行回頭路」。張稱，以往曾參考網頁「公開資料守則」個案欄目，更因而成功取得某部門本拒絕提供的資料：「一個好嘅傳統，大家認為應該愈嚟愈開放，𠵱家完全諗唔到原因咁行回頭路。」



申訴專員陳積志。（資料圖片/政府新聞處圖片)

申訴專員公署被揭網頁移除了大量調查報告，只保留2023年4月後的資料，過往網站有大量政府部門的報告及資料，但近日公署更新網站，只保留2023年4月至今的調查報告、跨部門協作實例、及新聞稿等，亦只上載兩個年度的年報。原詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目更整個被刪除。

申訴專員公署網頁截圖。

申訴專員公署就解釋，署方不時會檢視及更新網站上發布的內容。署方稱，為確保網站內容準確，方便公眾找到最新和最相關的報告，以及更有效益管理網頁資訊，公署已更新網上資訊至最近三個年度，曾發布的資料會長期保存，並沒有刪除。署方指，市民如欲索取公署網站以外的資料，可向公署提出書面索取資料要求，公署會按《申訴專員條例》適當地處理。

立法會議員張欣宇形容無論申訴專員公署怎解釋，也難以為刪除過往報告有合理辯護，批評公署是「行回頭路」。（資料圖片/黃浩謙攝）

張欣宇指，申訴專員公署其中一個重要職能是調查關於政府部門及公營機構（包括《條例》附表1第2部所列的機構）涉嫌違反《公開資料守則》的申訴，公署作為為公開資料守則把關機構，在公開資料方面應樹立典範，做到比法定要求更高：「一個好嘅傳統，大家認為應該愈嚟愈開放，𠵱家完全諗唔到原因咁行回頭路。」

張欣宇特別提到網頁「公開資料守則」個案欄目的重要性，分享曾有一次向某部門索取資料，第一次被拒絕，之後他參考「公開資料守則」個案欄目其中一個個案，再以該個案向相關部門提出索取資料成功：「點解行回頭路諗唔通。（方便找最新？）佢（申訴公署）點解釋都講唔通有個可以 justify （辯護）刪除過往報告的理由。」