母乳庫運作4月有逾230位捐贈者　收集800公升母乳助90初生嬰受惠

周一（19日）是一年一度的國際捐贈母乳日。投入服務約4個月的香港母乳庫最新已有230多位登記母乳捐贈者，並已收集超過800公升母乳，分發至醫管局轄下9間新生兒深切治療部（NICU），供應予極早產及患有危疾的初生嬰兒，目前已有約90名有臨床需要的嬰兒受惠，讓他們獲得最佳營養。



其中一位捐贈者敏婷累積捐出16公升母乳，隨着兒子年滿一歲，已完成了其捐贈母乳的使命。(政府新聞處圖片)

香港母乳庫自今年1月初正式投入服務，截至5月16日，已錄得230多位登記母乳捐贈者，並已收集超過800公升母乳。(政府新聞處圖片)

香港母乳庫自今年1月初正式投入服務，截至5月16日，已錄得230多位登記母乳捐贈者，並已收集超過800公升母乳，供應予極早產及患有危疾的初生嬰兒，讓他們獲得最佳營養。目前，已有約90名有臨床需要的嬰兒受惠，成績令人鼓舞。

由於母乳捐贈者必須正在授乳，其嬰兒必須未滿一歲，隨着捐贈者的子女逐漸長大，近期陸續有捐贈媽媽「完成任務」，包括於今年1月成為捐贈者的敏婷。她每日除了餵哺兒子，還會額外泵奶一次作捐贈之用。

3月底，捐贈者敏婷的兒子將近一歲，她懷着不捨心情泵出最後一批捐贈母乳，並在母乳儲存袋上寫上「母乳捐贈，點滴是愛，請支持！」的字句作紀念。(政府新聞處圖片)

3月底，捐贈者敏婷的兒子將近一歲，她懷着不捨心情泵出最後一批捐贈母乳，並在母乳儲存袋上寫上「母乳捐贈，點滴是愛，請支持！」的字句作紀念。(政府新聞處圖片)

3月底，敏婷的兒子將近一歲，她懷着不捨心情泵出最後一批捐贈母乳，並在母乳儲存袋上寫上「母乳捐贈，點滴是愛，請支持！」的字句作紀念。敏婷累積捐贈了16公升母乳，祝願受惠嬰兒茁壯成長，同時希望其略盡綿力可為嬰孩的父母帶來安心。

艾莎的早產兒子出生後因重病，被送到香港兒童醫院新生兒深切治療部，接受捐贈母乳後吸收得不錯，有慢慢增磅(政府新聞處圖片)

至於受惠寶寶的父母對這些媽媽無私捐出母乳，深感謝意。其中媽媽艾莎的早產兒子出生後因重病，被送到香港兒童醫院新生兒深切治療部。由於她飽受母乳分泌不足困擾，無法親自餵哺兒子，在醫院看到母乳庫服務的宣傳單張，於是決定讓兒子接受捐贈母乳，並樂見兒子吸收得不錯，有慢慢增磅。她希望更多有能力的媽媽支持母乳捐贈，幫助有需要的嬰兒和家庭。

香港母乳庫總監黃明沁醫生表示，香港母乳庫在短短半年內得到各界正面迴響，彰顯香港人熱心助人、義不容辭的精神。她感謝公院前線醫護團隊、衞生署轄下的母嬰健康院，以及各友好夥伴機構不遺餘力地推廣母乳餵哺及捐贈母乳，並呼籲有能力的準媽媽和新手媽媽捐贈母乳。

香港母乳庫已在香港兒童醫院B座地下大堂設置母乳捐贈服務中心，以提供相關資訊、輔導及母乳餵哺支援。市民亦可瀏覽香港母乳庫網頁查閱相關資訊，並登記成為母乳捐贈者。公立醫院的婦產科及兒科部門，以及衞生署轄下的母嬰健康院亦備有母乳捐贈相關單張。