調查指逾8成受訪劏房兒童奶類攝取量不足　至少7成營養攝取不達標

香港世界宣明會聯同香港社區營養師協會於去年6月至今年1月期間，以電話訪問589名兒童的家長，再由註冊營養師與部份家長訪談，發現逾8成受訪劏房低收入家庭兒童，每日奶類攝取量未符合衞生署建議水平；超過九成及七成受訪家長無法正確指出蔬菜類和水果類的每日建議攝取量。



有註冊營養師估計，本港每10名基層劏房家庭兒童，就有大約7至8名有不同程度的營養攝取不足問題。



香港世界宣明會聯同香港社區營養師協調查發現，逾8成受訪劏房低收入家庭兒童每日奶類攝取量不符合衞生署建議水平。（香港世界宣明會提供圖片）

香港社區營養師協會主席梁穎恩 (右) 建議政府着力協助基層劏房家庭掌握更多健康資訊。（香港世界宣明會提供圖片）

8歲劏房兒童奶類攝取量只達建議的四分一

8歲小學生小美（化名）來自自基層劏房家庭，由於父母工作忙碌，只能烹調單一菜式 ，導致每天五大食物種類的攝取量均不足，其中奶類只攝取到飲食金字塔建議的四分一。

調查機構指，超過8成受訪家庭兒童奶類攝取量不符合衞生署健康要求，只有約一成多的受訪者子女達標；另外，超過九成及七成受訪家長無法正確指出蔬菜類和水果類的每日建議攝取量。

有註冊營養師估計，每10名基層劏房家庭兒童，就有大約7至8名有不同程度的營養攝取不足問題。

調查機構指，超過9成及7成受訪家長無法正確指出蔬菜類和水果類的每日建議攝取量。（香港世界宣明會提供圖片）

憂慮兒童養成「垃圾食物當正餐」習慣

機構又指，雖然衞生署有制定「學生小食營養指引」，但仍有不少低營養價值的小食，例如近年流行的辣條、手撕素牛排等。機構表示，如孩子缺乏營養知識，或家長無暇兼顧飲食習慣，容易養成「垃圾食物當正餐」的習慣。調查發現不少2至5歲的幼兒每周進食最少兩次垃圾食物，或已經發展成垃圾食物當正餐的習慣，並有可能延續至6至11歲，影響兒童發育。

香港社區營養師協會主席梁穎恩建議政府着力協助基層劏房家庭掌握更多健康資訊，並提供更切合他們需求的營養諮詢服務。