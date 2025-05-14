研究：每日1杯奶昔增39%失智風險！營養師推10款無糖飲品消暑助眠

現代人經常性會喝含糖飲料，不過有研究指出，每天喝一小杯奶昔，罹患失智症的機率就會增加39%，對此，台灣營養師薛曉晶也分享一些可以在家簡單製作的無糖飲料，不但清涼、消暑，也不用擔心含糖飲料隨之而來的問題。



德國基森大學團隊近日在《營養期刊》發表研究，當中提到飲用含糖飲料與失智症呈現正相關，如果每天喝下一小杯的調味牛奶飲，例如速食店的奶昔，將增加39%失智症風險，如果一天一罐正常量的可樂，將增加21%失智症風險。

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除了失智症外，營養師薛曉晶也分享含糖飲料與肥胖和慢性病流行的關聯，長期攝取含糖飲料與體重增加、更高的第二型糖尿病、心血管疾病及部分癌症風險相關聯。精緻糖更容易在體內合成體脂肪，使血脂、血壓、血糖高，甚至可能引發代謝症候群，增加罹患慢性疾病的風險。

薛曉晶認為，想要消暑解渴，並非一定要喝含糖飲料，她也特地介紹幾款可以在家簡單製作的無糖飲料，不但清涼、消暑，也不用擔心含糖飲料隨之而來的問題。

1. 無咖啡因的花草茶：擔心喝飲料會影響睡眠，可優先選擇無咖啡因的花草茶

2. 青草茶：可提升細胞免疫反應，具有抗發炎功能，也有保護肝細胞效果

3. 洋甘菊茶：可幫助提高睡眠品質

4. 薰衣草茶：對於改善抑鬱以及降低疲勞程度

5. 檸檬香蜂草：對於神經傳導物質－GABA具有促進功能，可以減緩焦慮平復情緒，放鬆好入眠



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6. 南非國寶茶：可幫助消化、抗氧化

7. 綠拿鐵：雖然綠拿鐵富含營養，但仍要注意每天最多飲用1-2杯，並且應該當作補充膳食纖維的方式，而非直接當作飲水或正餐

8. 綠茶、抹茶：富含兒茶素，具強力抗氧化功效

9. 果醋：緩解大餐過後的油膩感，幫助消化

10. 康普茶：研究指出康普茶有很高抗自由基能力與抗氧化能力，尤其以綠茶康普茶的抗氧化力普遍高於其他茶種。



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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