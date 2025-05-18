減肥失敗｜年紀漸長體重失控？營養師揭10個變胖原因食太快瞓太少

隨著年紀增長，體重不知不覺上升，即使克制食慾、努力運動，體重計數字卻還是失控！難道過了一個年紀，當真是呼吸、喝水都會胖？



其實造成體重增加的原因，可能就藏在我們的日常生活習慣中，台灣營養師高敏敏就揭露10個容易被忽視的增重原因。

10個莫名其妙變胖的原因（按圖👇👇👇）

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1. 吃得太快

現代人生活忙碌，常常匆匆解決一餐。但吃太快會讓大腦來不及接收「飽」的訊號，容易不知不覺多吃。

建議：

－ 細嚼慢嚥，享受食物的味道

－ 以七分飽為原則，適可而止



2. 水喝太少

很多人會把口渴誤認為是飢餓。其實適度補充水分，不僅能維持代謝，還能避免不必要的進食。

建議：

－ 隨身攜帶水壺，養成喝水習慣

－ 每天至少喝6－8杯水（每杯240ml）



3. 宵夜的誘惑

夜間進食會影響身體代謝，讓食物無法有效消化。尤其高熱量的即食麵、炸物更是增重元凶。

建議：

－ 避免晚上9點後進食

－ 如實在餓了，可選擇低熱量的水果或乳酪



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4. 久坐不動

長時間久坐不僅容易堆積脂肪，還會增加慢性病風險。

建議：

－ 工作時每小時起身活動5－10分鐘

－ 多利用樓梯代替電梯



5. 睡眠不足

缺乏充足睡眠會影響荷爾蒙平衡，增加對高糖、高脂食物的渴望。

建議：

－ 保持規律作息，每晚睡足7－8小時

－ 睡前一小時避免使用手機等電子產品



6. 壓力過大

現代人壓力普遍較大，容易影響飲食習慣。壓力更會讓皮質醇上升，導致暴飲暴食。

建議：

－ 學習壓力管理技巧，如冥想、深呼吸

－ 培養興趣愛好，適度放鬆心情



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7. 蛋白質攝取不足

蛋白質能提供飽足感，還可維持肌肉量。長期缺乏易導致肌少症。

建議：

－ 每餐攝取適量瘦肉、魚、蛋、豆製品

－ 運動後補充優質蛋白，如雞胸肉、乳酪



8. 膳食纖維不足

纖維可延長消化時間，增加飽足感，還能穩定血糖。

建議：

－ 多吃蔬果，每天至少5份

－ 選擇全穀雜糧飯替代精緻白米



9. 過度依賴調味醬

沾醬往往是隱藏的熱量來源。

建議：

－ 減少使用沙律醬、凱薩醬等高熱量醬料

－ 可用無糖乳酪、天然水果醋調味



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10. 飲食時間不規律

不定時進食會影響血糖和荷爾蒙平衡，增加食慾。

建議：

－ 養成定時用餐習慣

－ 避免過長的斷食時間



除了改善這些生活習慣，高敏敏還提醒，若發現體重持續上升，可能是代謝症候群的警訊。她建議，可嘗試以下方法改善代謝：

1. 嘗試間歇性斷食，從12小時開始慢慢延長

2. 減少攝取含糖毒素的食物，如燒肉、甜食等

3. 養成飯後散步習慣，每天至少30分鐘

4. 適度進行重訓，維持肌肉量



健康的體重管理是一個長期過程，透過持續調整生活習慣，相信一定能找到適合自己的健康之道，告別惱人的體重困擾！

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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