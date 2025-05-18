結業潮｜40年歷史灣仔國際咖喱館本月結業　熟客感不捨讚性價比高

近年香港食肆結業潮持續，位於灣仔、擁有逾40年歷史的「國際咖喱館」亦不能倖免，餐廳早前宣布將在本月下旬結業。有光顧逾10年的家庭客今日（18日）指，在得知餐廳將要結業後，特意前來光顧，因這間餐廳是他們外出用膳的首選，「有咩慶祝都會落嚟呢度」，對餐廳結業感到不捨；亦有首次光顧的客人表示，若今天光顧後覺得食物好吃，則打算在店舖結業前再來光顧。



今日傍晚約6時，灣仔「國際咖喱館」門外已有不少客人排隊，等候光顧。（董素琛攝）

今日傍晚約6時，灣仔「國際咖喱館」門外已有一批食客等候光顧。（董素琛攝）

「國際咖喱館」在1984年開業，以其正宗且多樣的咖喱而聞名，多年來吸引灣仔區內居民和上班族光顧，餐廳早前宣布將在5月下旬結業。

今日傍晚6時現場所見，門外一早有一批食客等候晚市進店，店員要以叫號方式通知顧客可以入座；有客人趁等候期間，拿出手機在店舖門前拍照留念。

譚小姐（左）與媽媽譚太（右）對店舖結業表示不捨，希望店家將來能在其他地方繼續營業。（董素琛攝）

逾10年顧客一家來晚餐 店舖門前打卡留紀念

居於附近的譚氏一家於本月頭透過社交平台Facebook得知餐廳即將結業，故今天特意前來光顧。他們稱已光顧店舖逾10年，最喜歡此處的牛尾煲及牛脷。在排隊輪候期間，譚先生更拿起手機，為太太和子女在店舖門前拍攝多幅照片。

譚小姐認為，此處咖喱「好香、同埋個辣度啱啱好」，形容是獨一無二的好吃。對於店舖結業，他們一家表示不捨，感到意外，譚太說：「疫情都捱過咗，點解仲要結業呢？」她們希望店家將來能在其他地方繼續營業，譚小朋友更說「最好開返喺灣仔」。

譚小姐指，餐廳所售的牛脷煲一份100多元，價格包含一個白飯或一份薄餅。譚先生形容，此處的食物「價廉物美」且「性價比高」，一直以來都維持着相當水準。譚先生又說，此餐廳是他們外出用膳的首選，「有咩慶祝都會落嚟呢度。」

傍晚約6時，餐廳門外已有不少人排隊、等候進店入座，生意看似十分理想。但譚太卻指，店舖並非一直都旺場，「喺呢排啫」，又指餐廳平日亦未有坐滿。

首次光顧的陳先生打算花費約200元到店內光顧一份咖喱羊。（董素琛攝）

新客：若用餐後覺得好吃 會在結業前再光顧

首次光顧的陳先生說，日前在社交媒體Instagram中留意到餐廳結業的相關貼文，故今天便前來光顧。他說，打算花費約200元到店內光顧一份咖喱羊，「本身都鍾意食咖喱」，他笑言價格偏貴，但指「Weekend都冇話要慳住嘅。」

陳先生於銅鑼灣附近上班，他表示若今天用餐後覺得好吃的話，會在店舖結業前再來光顧，「收工有時間都可以嚟食多轉嘅」。

葉劉淑儀本月10日母親節前夕到訪國際咖喱館，與老闆娘合照並送上康乃馨。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉淑儀（左）、店鋪老闆娘（中）、陳家珮（右）在店鋪前合照留念。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉淑儀「飯堂」之一 以南亞咖喱聞名

新民黨主席葉劉淑儀是國際咖喱館的常客，該店以南亞咖喱聞名，八種獨家調配的獨特咖喱令人一試難忘，是她多年來的「飯堂」之一。她表示因為業主加租，老店決定結業。她在本月10日母親節前夕特意到店光顧，與老闆娘合照，並送上鮮花及祝福。