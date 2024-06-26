吃咖喱投票｜咖喱醬汁該放左或右網民熱議分4派　點放最多人撐?

許多人吃東西都有很多不同習慣，像是滷肉飯該拌還是不拌等等，有時大家意見不合，還可能會在網上吵得不可開交。近來日本社群網站上，就出現了一則關於咖喱飯的用餐習慣，果然出現許多不同意見。



日本「防衛省海上自衛隊」在官方「X」上舉辦投票，詢問網友「大家的咖喱醬汁是放在飯的哪一邊呢？」，選項包括「右邊派」、「左邊派」、「全部淋上去派」和「分裝派」等四個選擇。

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這個投票一出來後，網友們紛紛踴躍表示意見：

「基本上是左邊派，但隔天吃改用碗就會全淋了」、

「左邊右邊不是都一樣嗎」、

「把飯放在右側順勢移到左側沾醬，就能乾淨吃完喔」、

「我是全部混在一起派」、

「不只咖喱，飯就是要放在左邊，菜放在右邊」。



Kalyani Akella/Unsplash

還有人持續爭論：

「飯放左邊淋醬，用白飯包住醬汁，盤子就會很好洗」、

「我支持咖喱醬放在前方的」、

「右撇子多所以右邊派不少吧？雖然放左邊我也沒問題就是了」、

「放左邊會滴到飯上」、

「下次可以問白飯和醬汁的比例，我自己喜歡白飯4：咖喱醬6」。



咖喱煮出來不夠濃稠怎麼辦？（按圖看清👇👇👇）

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而截至目前為止的投票結果，在4641人的投票中，有48.5％的人投給了「右邊派」為第一，30.1％投給「左邊派」第二。「全淋派」得票數為19.3％，分裝派則僅有2.2％。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】