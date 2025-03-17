港男外賣咖喱牛腩飯驚現「神秘毛髮」！ 網民猜出處笑言：有陰謀

食肆的食物質素重要，但衛生也相當重要。有港男在網上分享恐怖外賣經歷，他在荃灣1間食店，叫了外賣咖喱牛腩飯，回家打開吃到一半時，發現咖喱汁內有異物，原來是1條毛髮，令他崩潰不敢再吃，立即影相放上網公審店家。



帖文一出即被瘋傳，引來網民熱議估算毛髮來自哪，「有陰謀」、「師傅嘅胳肋底毛」、「如果唔係頭髮，就多數係牛毛」、「啲咖哩汁咁深色，你都揾到條毛，你真是厲害」。



樓主吃到一半時發現咖喱汁內有異物，細看之下原來1條毛髮。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

咖喱牛腩飯咖哩汁藏毛髮

有港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發相，指早前在荃灣1間食店，叫了咖喱牛腩飯外賣回家品嚐，當吃到一半時，發現咖喱汁內有異物，細看之下原來是1條毛髮，感到崩潰吃不下去，立即把毛髮放在白色紙巾上，拍下照片做證，在網上公審店家。

網民紛紛估出處

帖文引來網民議論紛紛，不斷估算毛髮來自哪，「有陰謀」、「師傅嘅胳肋底毛」、「如果唔係頭髮，就多數係牛毛」、「呢條X毛相信係你自己嘅」。

有網民分享在茶記食揚州炒飯，到食完後才見2條毛髮。（《阿媽有咗第二個》電影劇照））

網民分享崩潰經歷

也有人認為樓主靠幸運，「啲咖哩汁咁深色，你都揾到條毛，你真是厲害」、「我發覺香港有大概四分之一男人去完廁所唔洗手的，當中唔少睇得出係準備返廚房」。有網民分享崩潰經歷，「我試過食揚州炒飯有2條閃電毛，仲要成碟食晒先見到」。