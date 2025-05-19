特朗普削美頂尖大學資助惹學者不快　張翔指香港吸海外人才好機會

美國總統特朗普介入頂尖大學校政及削減資助，港大校長張翔指，政策惹來學者不快及打擊士氣，他認為對香港來說是吸納海外人才的好機會。但他認為，香港有些地方太保守，為保障自己利益，不想外人來。他又指，以往本地學者大學教員可能佔8成並不健康，提醒香港應堅持開放、多元化及國際化，否則與內地城市無分別。



港大。（資料圖片）

港大校長張翔。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

張翔接受報章訪問指，不少美國學者都對特朗普介入頂尖大學校政及削減資助政策感不快。他表示，有學者本來要去美國，因近期變化改變主意；也有內地學生收到美國普林斯頓大學或英國劍橋大學取錄，最終改到港大。

他形容，目前情況對香港來說是機會，並舉例指法國嘗試吸納美國科研人才，但法國薪金或是美國的一半，所以香港工資還是十分有競爭力。他提醒，美國在科研及人才儲備仍相當強，「不是說流失了100個頂尖學者，它是上千上萬的」。

需與內地及新加坡大學競爭

內地及新加坡大學同時競爭延攬學者，例如曾被指隱瞞參與中國千人計劃而遭囚禁的納米科學家、前哈佛大學教授利伯（Charles Lieber），近日獲清華大學深圳國際研究生院聘任。張翔指對方本身有意來港，但他打探過，清華開的薪金應比港大稍高。他慨嘆，港大每年的預算只有清華及新加坡國立大學一半。

前哈佛大學教授利伯（Charles Lieber）。（X@Clromtyee）

大學本地教授佔8成不健康、要保持開放

張翔亦說，本港大學20年前本地教授可能佔8成的情況並不健康，「世界性的大學，學者必須來自五湖四海」。他指，吸引人才自然要好待遇，強調香港要保持開放，營造寬鬆環境吸引人才。而當人才來港，香港在全球將更有競爭力、更能吸引投資。

港大去年的校政風波引起政府介入調停，問及先前風波，校長張翔表示現時這個篇章已過去了，又指在校務委員會領導下一切「走上正軌」。港大首席副校長王于漸6月底卸任，張翔預告已有安排，至於多名暫任副校長安排，本月底校委會開會或有一些進展。