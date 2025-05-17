特朗普削哈佛35億元聯邦撥款　校方反擊擴大對政府訴訟

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與哈佛大學（Harvard University）矛盾不斷升級，5月12日決定削減對哈佛4.5億美元（約35億港元）的聯邦撥款後，校方隨即進行反擊，擴大對特朗普政府的訴訟，並批評其變本加厲地採取手段打壓大學，將損害全國各州乃至全世界學生的利益。



美國《紐約時報》報道，在哈佛大學拒絕遵守特朗普政府改革校政的要求後，政府凍結校方超過20億美元的撥款，哈佛隨後向波士頓聯邦法院提起訴訟控告政府。

2025年5月16日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump）在中東之行的最後一站參觀亞伯拉罕家族故居。（Reuters）

訴訟並未迫使聯邦政府停止打壓，教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）於11日警告哈佛不要申請聯邦撥款後，翌日決定削減上述4.5億美元研究資金。

哈佛大學律師隨即修改原訴狀，在新訴狀中，列舉自4月21日首次提起訴訟以來聯邦政府採取的多項打壓行動，要求法院在夏季前阻止政府凍結資金，並裁定政府的行為違背《第一修正案》中的言論自由權。

2025年4月12日，美國麻省劍橋，示威者在劍橋公園聚集，呼籲哈佛大學（Harvard University）高層抵抗特朗普政府對學校校政的干涉。（Reuters）

在校內，哈佛為應對政府「斷糧」威脅，已宣布將於今年7月1日開始的下一個學年中，削減校長25%的薪資，並且停招新員工，現有員工則面臨凍薪。