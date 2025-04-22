逾150美國大學校長聯署批特朗普政府越權干預　包括哈佛耶魯

美國超過150間大學、學院和學校機構的校長周二（4月22日）發表聯署公開信，譴責特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府越權，對高等教育進行「前所未有的政治干預」，外媒指，此顯示美國教育機構正形成統一戰線，反對聯邦政府對院校獨立性的攻擊。



該聲明發布在美國大學協會（AACU）網站上，聯署的大學校長來自常春藤盟校、大型州立學校和小型文理學院，其中有哈佛大學、普林斯頓大學、耶魯大學、布朗大學等名校。

圖為2025年4月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮出席復活節滾彩蛋活動。（Reuters）

聲明寫道「我們一致反對政府前所未有的過度干預和政治干預，這些行為正危及美國高等教育」，又指「我們對建設式改革持開放態度，並不反對合法的政府監督。」

校長們呼籲政府與校方有具建設的接觸，反對政府過度干涉在校園內學習、生活和工作的人們的生活。聲明還指，校方必須拒絕強制使用公共研究資金。

2025年4月17日，美國紐約市，人們參加「爭取學習權利集會」。有示威者舉着「別綁架我們的學生」標語牌。（Reuters）

此前哈佛大學拒絕特朗普的政策調整要求，結果遭聯邦政府凍結22億美元（約170億港元）撥款 。 除了哈佛外，美國政府也因不滿學校應對示威方式等原因，與康乃爾大學、西北大學、布朗大學、哥倫比亞大學、普林斯頓大學和賓夕法尼亞大學等院校產生矛盾，有時甚至扣留數以百萬計美元的預算。

《衛報》報道，周一在AACU第二次會議上，約120名大學代表討論下一步可能採取的措施，包括努力讓更廣泛的社區和商界參與進來，捍衛學術自由。