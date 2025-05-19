洪水橋／厦村綠色集體運輸　土拓署擬引AI管理共同路口按車流分配

土木工程拓展署表示為配合洪水橋／厦村和元朗南新發展區，將分階段推展全長約16公里的智慧綠色集體運輸系統。土木工程拓展署西拓展處處長陳家豪今早（19日）在電台節目表示，該系統在設計上有彈性，可以配合智軌（ART）或公車捷運系統（BRT）；雖然有某些路口是與原有馬路系統共用，但不會令原有馬路系統的路口變窄。而與其他車輛的共用路口﹐亦會使用人工智能管理車流。



不過，立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇在同一個節目中批評計劃公布的資訊籠統，看不到系統的具體路線。他已相約政府討論路線問題﹐亦擔心沒有完全的專用路權會限制系統的運力。



智慧綠色集體運輸系統。（土木工程拓展署圖片）

智慧綠色集體運輸系統。（土木工程拓展署圖片）

智慧綠色集體運輸系統。（土木工程拓展署圖片）

智慧綠色集體運輸系統大部分路段是專用道路，可以配合智軌（ART）或公車捷運系統（BRT）。ART是一款於路面行駛的結合路面電車、輕軌與公車捷運特點的大眾運輸工具，設計與三節電車近似，該系統通過車載傳感器識別地面繪製的虛擬軌道從而讓列車自動跟隨運轉；而BRT則是一種以公車為基礎而發展成的大眾運輸系統，結合地鐵與輕軌的容量、速度與公車系統的低成本、靈活性和簡單性，並能提供近似鐵路的服務水準，被喻為「地面上的地鐵」。

現階段不需定下使用ART還是BRT

土木工程拓展署西拓展處處長陳家豪今早在港台節目表示，智慧綠色集體運輸系統在設計上有彈性，可以配合ART和BRT，所以現階段不需定下使用哪一種。前者將是一款三截電車，可以載180人；而後者則將是一款兩截巴士，可以載130人。不論使用哪一種，也不需要興建實體軌道；系統亦會配合AI實時分配的紅綠燈。系統每小時將可載8,000至10,000人。

他又表示，與其他車輛的共用路口會使用人工智能管理交通，「會用例如影像或者其他測量方式，看路口其他道路情況，例如會不會其他私家車或者巴士較多，就分多一些時間給那些路線使用。」

AI實時分配的紅綠燈。（土木工程拓展署圖片）

張欣宇：目前資訊籠統、已約政府討論

系統將設有3條路線，包括往來泥圍和頌富的1號線、流浮山和屯馬綫天水圍站的2號線，以及元朗南新發展區和屯馬綫天水圍站的3號線，當中只有1號線的所有站已定好。立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇批評計劃籠統，因爲看不到3條線的具體路線。他表示，已相約政府討論路線問題。

張欣宇。（資料圖片／立法會直播）

智慧綠色集體運輸系統大部分路段是專用道路，但亦有部分路口是與原有馬路系統共用。雖然陳家豪指不會令原有馬路系統的路口變窄，但張欣宇指1號線已有數個路口須共用，擔心沒有全部的專用路權會影響系統的運力。

智慧綠色集體運輸系統大部分路段是專用道路，但亦有部分路口是與原有馬路系統共用。（土木工程拓展署圖片）

將爭取在2031年前完成1號線工程

土木工程拓展署將爭取在2031年或之前完成1號線相關道路工程，惟元朗南住戶將在2029年起陸續遷入。陳家豪指，署方將在元朗南興建新道路及交匯處，以應付系統未啓用前的交通。