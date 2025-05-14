港深西部鐵路深圳段啟動可研招標　洪水橋至前海有望15分鐘速達

港深西部鐵路（）日前啟動可行性研究項目公開招標，工程位於深圳市南山區、前海合作區，招標金額3183.4萬元（人民幣，下同）。項目有望2035年建成，屆時香港洪水橋至深圳前海有望實現15分鐘速達。



港深西部鐵路（深圳段）日前啟動可行性研究項目公開招標。（深圳公共資源交易中心）

港深西部鐵路起自洪水橋站，出站後沿屯馬線西側並行至廈村以東設廈村站，隨後向北引至流浮山路附近設流浮山站，出站後隧道下穿深圳灣，在深圳灣口岸聯檢樓西南側設深圳灣口岸站，向北出站後沿東濱路向西敷設，經前海一路至臨海大道後引入前海灣樞紐設站至本項目終點。

線路營運里程18.1公里，包括香港段7.3公里、深圳段10.8公里。全線設車站5座，全部為地下站，區間以全隧道形式敷設，全線平均站間距約4.5公里，線路速度目標值140公里/小時。當中，深圳段投資匡算總額約108億元(不含口岸投資)。

線路開通後，香港洪水橋至深圳前海車程預計僅需15分鐘。為提升通關便利，港深雙方同意在深圳側設「一地兩檢」口岸，香港境內不設清關設施。

線路開通後，香港洪水橋至深圳前海車程預計僅需15分鐘。（路政署）

線路開通後，香港洪水橋至深圳前海車程預計僅需15分鐘。

港深西部鐵路示意圖。

3月26日，運輸及物流局向立法會提交文件立法會提交文件，港深西部鐵路不僅提供跨境鐵路服務，也兼備香港城市內部的通勤功能，滿足北部都會區內洪水橋/廈村新發展區以及流浮山、尖鼻咀及白泥一帶的本地出行需求。

而為推動項目盡快開展，港深雙方分別同步首先處理香港段和深圳段設計及建造工程，隨後採用單一運營商統一營運及採購全線的鐵路系統。港深西部鐵路走線跨越後海灣，涉及建造一條全長約5.4公里的海底鐵路隧道，當中香港段及深圳段分別長約2.8公里及2.6公里。