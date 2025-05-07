北都大學城｜洪水橋地明年可用　劉國勳促提前公布發展綱要免浪費

政府積極發展北部都會區，並預留約90公頃土地發展北都大學教育城。民建聯新界北立法會議員劉國勳今日（7日）在立法會會議上提出質詢，指洪水橋約5公頃的預留用地將於2026年完成平整土地，促請政府今年內公布「北都大學教育城概念發展綱要」，優先在洪水橋發展教育用地。他形容土地是珍貴的社會資源，時間更加寶貴，將整合好的土地「擺喺到曬太陽就更加浪費」。



北都大學城分佈於牛潭尾、洪水橋/厦村新發展區及新界北新市鎮。圖示為牛潭尾大學城的模擬圖（立法會文件）

三個教育用地分別於2026至2029年完成土地平整

按目前規劃，大學城分布於牛潭尾新發展區約46公頃、新界北新市鎮約40公頃及洪水橋/厦村新發展區約5公頃三個地段。教育局局長蔡若蓮指，洪水橋的大學城用地大約5公頃，最早2026年內完成平整用地。牛潭尾、新界北用地，預計平整土地工程最早2027年展開，2029年完成平整。

蔡若蓮表示，參考了相關院校提出的意向，會視乎北都發展策略分階段推展大學城計劃，其中洪水橋較其他兩幅土地更早推出，會與相關政策局商討相關規劃事宜，適時邀請院校提交發展意向書。

5月7日，立法會大會，教育局局長蔡若蓮出席。（黃浩謙攝）

蔡若蓮：局方了解院校對教育用地的意向

不過，劉國勳指，將整合好的土地「擺喺到曬太陽就更加浪費」，指出洪水橋用地2026年就可以供應，但「北都大學教育城概念發展綱要」在2026年才出台，可能有時間差，促盡快調整有關發展綱在今年內完成及宣布。選委界立法會議員陳月明亦指出，政府需早些公布「北都大學教育城概念發展綱要」，問及如何收集海外院校的意向書。

蔡若蓮指，「北都大學教育城概念發展綱要」不單包括洪水橋，是大學城的整體規劃，洪水橋規劃已經好清晰，局方有了解院校用地意向，主要等土地平整後就可以邀請院校提交建議書，認為已經配合了北都發展的時間表。

此外，蔡若蓮指，2023年政府曾推出北部都會區行動綱領，當時向全港院校就教育用地供應有簡介會，掌握了院校對北都土地的意向。她又稱，非本地院校如有意願，可直接向局方提出。