洪水橋／厦村綠色集體運輸首段最快2031年落成　2、3號線未有定案

土木工程拓搌署表示為配合洪水橋／厦村和元朗南新發展區，將分階段推展全長約16公里的智慧綠色集體運輸系統。系統設有3條路線，包括往來泥圍和頌富的1號線、流浮山和屯馬綫天水圍站的2號線，以及元朗南新發展區和屯馬綫天水圍站的3號線，貫通洪水橋／厦村和元朗南兩個新發展區，並連接屯馬綫和輕鐵網絡。



第一階段，1號線由泥圍至新發展區內的物流、企業和科技區的部分，路線長約4.5公里及擬設7個車站，爭取明年就採購和營運合約招標，於2027年批出合約，並於 2031年或之前完成相關道路工程。屆時大部分路段為專用道路，毋需實體軌道和架空電纜，可靈活調整路線和班次。



土拓署工程概念圖（土拓署圖片）

土木工程拓搌署表示為配合洪水橋／厦村和元朗南新發展區，將分階段推展全長約16公里的智慧綠色集體運輸系統。（土拓署圖片）

設3路線連接屯馬綫及輕鐵

土拓署表示，為配合洪水橋／厦村和元朗南新發展區不同階段發展的交通及運輸需求，將分階段推展智慧綠色集體運輸系統。整個系統全長約 16 公里，設有三條路線。1號線往來泥圍和頌富、2號線連接流浮山和屯馬綫天水圍站，以及往來元朗南新發展區和屯馬綫天水圍站的3號線。

3條路線貫通兩個新發展區，並連接屯馬綫和輕鐵網絡，以及公共運輸交匯處，為區內約 30 萬居住人口及約 16 萬就業人口提供便捷的接駁交通服務以出行至全港各區。

1號線料明年招標 2031年或之前完成道路工程

土拓署指，為配合新發展區的第二期發展，署方將分階段推展系統。第一階段，即1號線由泥圍至新發展區內的物流、企業和科技區的部分，長約4.5公里及擬設7個車站。署方將爭取於2026年分別就第一階段相關道路建造工程及系統的採購和營運合約招標，預期於 2027年批出這兩個合約，於2031年或之前完成相關道路工程。

土拓署會繼續規劃及分階段推展系統餘下部分，包括將第一階段的系統走線向北伸延至輕鐵頌富站，以及覆蓋洪水橋／厦村新發展區東面地區及元朗南新發展區，連接屯馬綫天水圍站的系統走線。

設環保運輸走廊 毋需實體軌道和架空電纜

土拓署指，洪水橋／厦村新發展區在規劃時已計劃一條結合集體運輸系統、行人道和單車徑於一體的環保運輸走廊，以推廣綠色運輸及低碳出行。系統將採用環保路面模式，毋需實體軌道和架空電纜，可靈活調整路線和班次，亦可減低對附近環境的影響，以及節省建造時間和成本。

土拓署工程概念圖（土拓署圖片）

土拓署工程概念圖（土拓署圖片）