藥價貴｜肺癌藥香港貴內地5倍　關注組：港府有冇魄力同藥廠傾？

【藥價／癌症／深圳／跨境醫病】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今月12日簽署行政命令，指示美國製藥商降低藥品價格30%至80%，與其他國家的藥價看齊。在香港，部份病人同樣承受貴價藥費。癌症資訊網創辦人吳偉麟表示同一款肺癌標靶藥，在深圳每月藥費僅約5千元人民幣，在香港則達3.3萬港元，即使計及補貼後至少也要過萬元，他問：「香港政府有冇魄力為我哋發聲、同藥廠去傾？」



內地透過統一藥物採購，以藥物納入醫保為條件，促使藥廠降低價格，行會成員、前食物及衞生局局長高永文曾提出香港納入集體採購藥物機制，變相藥物價格與內地看齊。醫務衞生局回覆表示，相同藥物不同地區定價不同是常見現象，又指兩地醫療及藥物制度不同，內地醫保的藥物不可能直接在香港採用，因此香港無法參與內地統一藥物採購。



藥廠阿斯利康出產的泰瑞沙口服藥物，在內地的香港大學深圳醫院藥費約為4,966元人民幣（約5,400元）。（受訪者提供）

癌症資訊網創辦人吳偉麟表示香港藥費為內地的幾倍。（資料圖片）

肺癌口服藥 香港為內地價錢6倍

藥廠阿斯利康出產的泰瑞沙口服藥物，有助減低肺癌復發及死亡風險。一盒30片，在內地的香港大學深圳醫院藥費約為4,966元人民幣（約5,400元）。癌症資訊網創辦人吳偉麟表示，同一款藥在香港約3.3萬元，若入息及資產符合規定可獲藥費資助，但他說最便宜也要過萬元一個月，「講緊係窮到貼嗰班先咁平」。

藥廠阿斯利康出產的泰瑞沙口服藥物在內地一盒約為4,966元人民幣（約5,400元），在香港約3.3萬元。（受訪者提供）

香港醫生「教路」轉介病人到內地取藥

對於香港癌症藥物較昂貴，吳偉麟說病人和家人感到無奈：「大家將心比己，食貴價藥都冇得揀，但講緊香港同內地嘅差別係幾萬同埋幾千。」

他說香港部份較開明的醫生，會寫信轉介病人到內地醫院排期，。。病人經腫瘤科團隊檢查及診斷後可以取藥，回港亦可以繼續諮詢原有醫生。

部份香港癌症病人改到港大深圳醫院取藥。（資料圖片／盧翊銘攝）

吳偉麟：香港政府有冇魄力為我哋發聲？

美國總統特朗普近日簽署行政命令，指示美國製藥商降低藥品價格30%至80%，與其他國家的藥價看齊。吳偉麟認為，香港政府亦應想方法降低藥價。

香港政府有冇魄力為我哋發聲、同藥廠去傾？講緊兩地藥價差異存在咗10幾20年，到近呢兩、三年白熱化。 癌症資訊網創辦人吳偉麟

據吳偉麟了解，政府一直有與生產癌症藥物的藥廠洽談降低藥價，但他認為香港只有約700萬的人口，與內地14億人口市場難以相提並論，議價能力較弱。

癌症資訊網創辦人吳偉麟希望政府想辦法降低藥物價格。（資料圖片／盧翊銘攝）

內地以集體採購及納入醫保 誘藥廠降價

內地2017年透過「國談」，即國家醫療保障局與藥廠談判，以納入內地醫保為條件，促使藥物降低價格。例如全球首個用於治療罕見病脊髓性肌萎縮症（SMA）的藥物「諾西那生鈉注射液」，2019年年末在內地被納入醫保，價格從一針70萬元降至3.3萬元。讓藥物納入醫保一年內，銷售額翻了3倍，達至病人與藥廠的雙贏局面。

圖為某一本地製藥廠。（資料圖片）

高永文曾倡香港納入內地機制

行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文去年4月曾提出香港加入內地集體採購藥物機制，降低藥物價格。

香港市場規模比較小，所以香港集體採購的議價能力相信沒有內地大…… 香港是否可以用內地集體藥物採購機制買藥，我相信可以進一步推動兩地政府考慮。 行政會議成員高永文

吳偉麟認為若香港能納入內地集體採購藥物機制，從病人角度當然好，但擔心涉及一國兩制的問題。他建議政府考慮加強藥物補貼，或者與銀行及保險業合作，推出抗癌患者的醫療融資計劃，容許以分期付款式獲得所需藥物。

醫務衞生局回覆查詢表示，相同藥物在不同地區定價有所不同是常見現象。（資料圖片/ 張雅婷攝）

醫衞局：制度不一 香港無法參與內地藥物採購制度

醫務衞生局回覆查詢表示，香港的醫療系統、藥物監管制度與內地不同，內地集體採購用於內地醫保的藥物不可能直接在香港採用，因此香港無法參與內地的統一藥物採購。

局方又指香港與內地在「一國兩制」下屬不同關稅區，並有各自的海關制度，相類貨品在不同關稅區通常會有價格差異。相同藥物在不同地區定價有所不同是常見現象，局方認為不能簡單地將香港與鄰近地區藥物價格直接比較。

醫務衞生局回覆查詢表示，香港無法參與內地的統一藥物採購。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局採購藥物數量相當龐大 有一定議價能力

醫務衞生局指醫管局一直通過中央招標或報價程序引入市場競爭，採購藥物覆蓋轄下所有醫院及診所，採購藥物數量相對龐大。局方認為醫管局與藥廠商議藥物價錢時，亦有一定的議價能力。