公院專科門診藥物「最多」4周惹疑　高拔陞澄清：仍可派16、18周

【公立醫院／急症室收費／公立醫院新收費／公立醫院輪候時間／公立醫院收費懶人包】醫務衞生局及醫管局周二（25日）公布公營醫療服務收費改革，其中專科門診及家庭醫學專科門診藥費有新改變，改為每項「最多」4星期收費20元。「最多」一詞由周二至今惹起長期須周藥病人間的憂慮，日後每次只能拿4星期藥物，之後便要覆診取藥。



就「最多」惹來的誤會，醫管局行政總裁高拔陞今早在商台節目解畫，澄清不是指最多派4星期的藥，四周只是計算收費的單位，派藥的份量仍然是24周為一個周期：「派藥依然可以派16個、18個星期，或者上限24個星期，都無問題嘅。」



醫務衞生局及醫管局於3月25日公布明年1月1日起生效的新收費，每次藥量減至最多4星期。專科門診每項藥物20元，家庭醫學專科門診每項藥物收5元。（夏家朗攝）

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專科門診劑量改為每4星期為收費單位

現時公立醫院的專科門診及家庭醫學專科門診，每次派藥一般最多可獲16星期的劑量，每項藥物15元，但也有部份病人可取得半年甚至一年劑量，足夠下次覆診前使用。醫管局於本月24日起，派藥劑量改為最多不超過24星期，即約相等於半年劑量。

醫務衞生局及醫管局周二（25日）公布明年1月1日起生效的新收費，專科門診及家庭醫學專科門診每次派藥，改為以4星期劑量為收費單位，專科門診每項藥物收費增至20元，若以原本一般獲發16星期劑量來計算，意即每星期、每項藥物收費由最少不用1元，將增加至5元。

由明年元旦開始，專科門診及家庭醫學專科門診每次派藥，改為以4星期劑量為收費單位。（夏家朗攝）

病人取16周藥物成本較現時多4.3倍

即現時一次過取16周藥物，每項只需付15元；但由明年元旦開始，同樣獲派16周藥物，則要付4單位劑量費用，共80元，比現時多4.3倍。

家庭醫學專科門診每項藥物，則由現時每項藥物、每次最多派16周劑量收費15元，改為每次最多派4周劑量收5元，不過未必一定減，如病人獲發16周劑量，便需支付20元，貴三分一。

醫管局行政總裁高拔陞3月26日在商台節目解畫，澄清不是指最多派4星期的藥，四周只是計算收費的單位，派藥的份量仍然是24周為一個周期。（資料圖片/盧翊銘攝）

高拔陞：派藥份量仍以24周為一個周期

就「最多」四周惹來的誤會，高拔陞今早在商台節目解畫，澄清「最多4周」說法不是指最多派4星期的藥，只是計算收費的單位，派藥份量仍然是24周為一個周期。他又指以過往經驗，即使是派16周的藥物，都有不少浪費情況，因病人可能病情好轉，所須劑量減少了，但由於價值太便宜照樣取藥。

高拔陞強調派藥流程一向有彈性，由醫生向病人了解實際情況而定：「只係每4個星期，佢就要付費20蚊咁解，派藥依然係可以派16個、18個星期，或者上限24個星期，都無問題嘅。」