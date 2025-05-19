補習老師涉非禮　女生稱5至10歲被侵犯　被告曾在其洗澡時入浴室

補習老師被指為一名女童補習的5年間，對女童多番非禮，他否認指控，案件今(19日)在區域法院開審。女童X的錄影口供透露，被告在她5歲時已開始為她補習，並有開始對她作侵犯行為，她指被告深得母親信任，有時母親會把她交給被告照顧，她指被告會在她洗澡時敲門入浴室並用身體壓她，又曾在她睡覺時入她房並吻她下體，她約10歲時向母親投訴，之後便沒再見過被告。



被告黃澤鵬（32歲，興趣班導師）被控2項猥褻侵犯罪，指他於2017年1月29日至2020年1月28日期間某日，以及2020年1月29日至2022年1月28日期間某日，在新界葵涌某單位，猥褻侵犯一名16歲或以下人士，即女童X。

被告黃澤鵬否認兩項非禮罪，在區域法院受審。(黃浩謙攝)

5歲補習時遭摸胸

庭上播放X的錄影會面，X指出，被告與她住同一棟大廈，她5歲起被告便會到她家為她補習。X指被告曾在她做功課時伸手入其上衣，並內摸她的胸部，她曾阻止，但被告不久後又重施故技。除外，被告又曾吻其臉和咀，X有即時推開，稱不喜歡被告的行為。

X洗澡時被告敲門入浴室

X續指出，她大約7歲時，被告為她補習後留在她家吃飯。X之後去洗澡，她指被告期間曾敲門入內，在脫去身上的短褲後將X壓向牆壁。X稱當時被嚇呆，並要被告走開。但X稱不記得及不知道被告碰到她的甚麼部位。

曾入X睡房作非禮行為

X憶述指，在她就讀小四左右，母親讓被告照顧X。晚上X躺在床上時，被告突然入房並把她壓在床上，又脫去她的褲子舔下體很久。X稱，當時感到不適，有嘗試推開被告，但失敗告終。X指這是「最深刻」的一次。事後她有將被告行為告知母親，亦沒有再與被告有接觸。

案件編號：DCCC166/2024