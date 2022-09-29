補習老師涉非禮15歲女生　答錯題打大腿後手不離腿　又抱著兜圈走

為一對小姊弟補習多年的中年補習老師，涉在小家姐15歲時在補習期間非禮，包括指小家姐答錯題而打其大腿，之後手停在其腿上，又試過公主抱她並兜圈行走，小家姐忍不住開門逐客並告知母親報警。老師卻否認指控，並稱只是拍打過小家姐的肩膊，案件今(29日)在粉嶺法院開審。



被告2016年起為女事主X補習

被告吳慶龍（48歲），否認4項非禮罪，指他於2021年1月某天，在青衣某單位，猥褻侵犯女童X；另分別於2021年12月11及31日，及2022年1月1日，在荃灣愉景新城某單位，猥褻侵犯X。被告於2016年起為X補習，他被捕後在警誡下稱：「𠴱日同佢補習，只係用手拍佢膊頭。」

被告吳慶龍在粉嶺法院否認4項非禮罪名。（資料圖片）

X被打大腿時其父及弟均在家

庭上播放X講述事件經過的錄影會面片段，X稱被告是她和弟弟的補習老師，通常每星期會補習一次，考試前一周則頻密至每天。X稱今年1月1日在客廳為她補習時，被告無故拖起她的手。當時X的父親及弟弟均在房間，但未有目擊事件。期間父親曾走出大廳一次，被告見狀立即鬆開X的手。另外，被告當日又曾多次向X提問，每當X答錯問題，被告便會拍X的大腿，之後其手亦沒有離開她的大腿。

抱起X兜圈走又伸手入X的褲內

X續指，當天補習於下午6時許完結，當時X父親已不在家。被告突然稱想抱起X，並未有理會X的拒絕，突以公主方式抱起X並兜圈走，其左手接觸到X的胸側。被告之後又從後抱X，再轉身走至X面前再抱她一下，其右手更伸入X的褲子及內褲之間。

被告要求X用腳纏其腰部

被告另要求X用腳纏著其腰部，X隨即推開被告並再開門要求對方離開。X之後立即用電話聯繫母親，待母親晚上回家後再講述事發經過，X並揭發生在2021年起，已有3次疑似非禮事件，包括數次抱起X，及在X答題錯誤時拍打她的大腿等。

審訊明續。

案件編號：FLCC 736/ 2022