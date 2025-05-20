髮型師靠勤力3年學徒升股東　12年學習不懈獲獎金赴法比賽奪第五

15歲入行做學徒、16至17歲時升為髮型師、18歲時成為股東，今年32歲的梁毓培是一名髮型師，亦是髮型舖老闆，他的從業經歷似乎開了外掛，惟他直言升職快的秘訣只有一個：「勤力」，是師傅看他努力，不想他離職，故用股份留人。



學徒期間，他下班後會帶着假頭回頭練習；後期升為髮型師及老闆，他亦沒有停下步伐，進修不同課程。不停學習的精神，令他成為上年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」美髮業得主，更於法國獲得俗稱「美髮業世界盃」的比賽中獲得組別第五名。



梁毓培（右）是上屆資歷架構「學習體驗獎勵計劃」美髮業得主。資歷架構秘書處總經理黎英偉（左）講解「學習體驗獎勵計劃」。（廖雁雄攝）

中一時，我已對美髮有濃厚興趣，當時夢想成為一名全世界都認識的髮型師。 髮型師梁毓培

「媽媽支持你追求你夢想」助更堅定追求成為髮型師

梁毓培稱中學時已經常為同學設計髮型，認為該行業十分有趣，有「型」之餘，還有很多創意空間，更可接觸不同的人。

社會對髮型師的既有印象不淺，連梁毓培都說：「不少人認為髮型師是讀唔稱書的人。」當他決定離開中學，投身髮型界時，本身有擔憂家人不支持，但媽媽對他說——「只要你不做壞事，媽媽支持你追求你夢想」。

梁毓培（左）與他的師傅（右）表示該造型髮絲順滑，顏色漸變自然是致勝關鍵。（廖雁雄攝）

於是，梁毓培便入了行，在現時這間髮型店一做便是12年。12年間，除了學習髮型設計的技巧外，梁毓培亦報讀了不少進修課程，例如顧客服務、營商技巧等。

藉進修打破既定印象：髮型業並非不讀書者才入行

從事任何一個行業都不輕鬆，於工餘時間再進修需耗費更多心力，是什麼令梁堅持？他表示，進修可以知道行業最新發展及技術，每次上課後都令他知道自己有進步，增加他的自信及底氣。另外，他想透過專業資歷認可，打破大眾對髮型業的既定印象。

業界有不少具備世界認可性技術的優秀人才，並非不讀書者才入行。 髮型師梁毓培

梁毓培去年決定去法國參加OMC世界髮型大賽，獲推介申請「學習體驗獎勵計劃」。他憶述面試時十分緊張，「你要對10個評審述說自己的夢想，以及參賽的原因。」問及認為自己最後獲取資助的原因，他表示或因他認同持續進修的重要。

梁毓培稱，需在40分鐘內完成剪髮及造型不容易。（廖雁雄攝）

法國及籌備比賽開支大 賽前耗費5個價值千元假人頭

拿着香港區旗、穿着香港隊衣登上該比賽的人不多，他是第二個。赴法國及籌備OMC世界髮型大賽花費不少，光是備賽期間，梁毓培便已耗費5個價值千元的假人頭，他指獎勵計劃資助的3萬元幫了他不少，減輕許多經濟壓力。

梁毓培於法國獲得俗稱「美髮業世界盃」的比賽中獲得組別第五名。（廖雁雄攝）

在經過緊張的40分鐘賽程後，他以一頭俐落短髮的造型，戰勝來自世界各地的選手，獲得參賽組別第五名。對於該結果，他說：「想告訴所有年齡層的人，只要繼續持續進修，都可踏上國際舞台。」

獲獎後沒加價：想與街坊共渡時艱

比賽回來後，不少客人都知道他獲獎的消息，為他感到高興。被問獲獎後有否加價，梁毓培害羞地說：「咁又無，我好多客都係街坊，依家經濟咁差，想同佢地共渡時艱。」他更笑言自己「好平」，剪一次的價錢約200元。

梁毓培示範如何在短時間內完成韓式波浪造型。（廖雁雄攝）

資歷架構秘書處總經理：學術教育和職專教育同等重要

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，梁毓培的經歷證明學術教育和職專教育同等重要，冀日後借此計劃鼓勵從業員參與學習活動，加強「終身學習」的信念，提升香港各行各業的技術水平。

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，學術教育和職專教育同等重要，冀日後借此計劃鼓勵從業員參與學習活動，加強「終身學習」的信念。（廖雁雄攝）

「學習體驗獎勵計劃」本月31日截止報名

今年資歷架構「學習體驗獎勵計劃」延續去年「陪你去得更遠」的主題 ，希望鼓勵獲獎者參加境外的活動，促進他們在職場上的專業成長和發展。

該計劃在2013年創立，至今已有逾700人獲獎，過半數參與境外活動，約四成參與本地活動，今年度23個行業納入獎勵計劃，正接受從業員申請，本月31日截止報名。