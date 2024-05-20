持續進修由水吧做到經理　獲頒資歷架構學習體驗獎勵計劃獎項

持續進修對保持競爭力至為重要，因此資歷架構（QF）於2013年推出「學習體驗獎勵計劃」，支持有出色持續學習表現的從業員參與學習活動，以擴闊視野及建立網絡。獲獎者可以視其參加的學習活動位於香港境內或境外，分別獲得1萬或3萬港元獎金。



張向榮是上年度（2023）學習體驗獎勵計劃下的餐飲業獲獎者，他於一個大型連鎖餐飲集團工作40年，由前線水吧做到培訓經理，期間一直進修學習不同技能及知識，以應對工作上的新挑戰。他原本只有中五學歷，現已於餐飲集團的專業管理學院完成達到資歷架構第四級的培訓導師證書，亦透過「過往資歷認可」機制獲得第四級的餐飲業店務管理資歷。



計劃參加條件簡單 遴選準則包括學習經歷及行業貢獻

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，「學習體驗獎勵計劃」的申請條件簡單。（盧勁揚攝）

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，學習體驗獎勵計劃已經舉行11屆，累積逾700名獲獎者。他指計劃參加條件簡單，只要是香港居民、於參與獎勵計劃的23個行業工作、並持有任何資歷架構下的資歷即可申請。

申請人如通過甄選將獲邀請參加面試。面試由業界人士組成的遴選小組主持，按照申請者的學習經歷、對行業或社區的貢獻選出得獎者。獲獎者將收到書面通知結果，

並需要於完成學習活動後提交報告。申請人於遞交申請之後，即可適時自行報名參加學習活動，計劃網站已經詳列各行業從業員可以考慮參加的學習活動清單。

由前線轉為文職即學用電腦 為全英文課程請假考試

張向榮（榮哥）於一個大型連鎖餐飲集團工作，由前線水吧做到培訓經理，其間一直進修。（盧勁揚攝）

張向榮（榮哥）入行時任職水吧，然後逐漸晉升至分店經理，後來轉為負責員工培訓和品質監控。他至今於該集團工作40年，其間不時進修，例如當年轉為文職時，因為不懂得使用電腦，簡單如準備通告及點名紙等都需要同事代勞，自覺「日常工作應付唔嚟」就下定決心學習使用電腦。

除了工作技能，張向榮亦學習如何培訓員工。只有中五學歷的他為了完成一個全英語授課的課程，不但花大量時間查字典，更請了7天大假準備考試，「唔係真係搞唔掂」，亦直言這是唯一一次。他指員工持續進修需要公司支持，否則難以成事，而同事間互相幫忙，例如調動更表遷就他的上課時間亦有助進修。

透過學習體驗獎勵計劃，榮哥於去年參加了一個內地的咖啡展，見識多種咖啡豆及咖啡沖調設備，以及現場展出的新款環保外賣包裝。他提到，現時內地流行椰奶咖啡，將概念帶回香港後與同事研究是否在香港推出，他認為行程獲益良多。

化學系畢業從事人力資源 進修由基礎知識學起

楊萍萍（Tracy）畢業於中大化學系，加入人力資源管理行業後感到自己於知識上有所不足，於是決定進修。（盧勁揚攝）

楊萍萍（Tracy）是2022年度學習體驗獎勵計劃的人力資源管理行業獲獎者，與榮哥於同一集團工作，現任職培訓及發展經理，負責員工培訓及發展事務。她畢業於中文大學化學系，屬資歷架構第五級，投入職場後亦進修取得屬第四級的人力資源管理學專業文憑，現正進修屬第六級的人事管理及商業心理學深造文憑。

她提到自己想從事與人有關的工作，所以大學畢業後就加入銀行的人力資源部門，但因為本科與商業及人力資源無關，所以踏入職場一兩年便決定進修。她指進修有助工作，例如學到如何處理敏感機密資料，了解招聘、員工關係知識。她又提到修讀課程有助職場發展，因為新僱主會留意到她的進修過程。

她透過計劃參加了香港管理專業協會的週年專題會議，指由於當時正值疫情，各行各業均艱難經營，所以人力資源的角色更為重要，會議上有不少管理層分享了他們在逆境下如何提升員工生產力及改善工作氣氛，從中學到不同公司應對疫情的方法。她說會議因為疫情而於線上舉行，未能親身參加並結識不同界別人士，十分可惜，但亦感到自己有所成長。

圖左起為2022年度學習體驗獎勵計劃獲獎者楊萍萍、資歷架構秘書處總經理黎英偉、2023年度學習體驗獎勵計劃獲獎者張向榮。（盧勁揚攝）

2024年度學習體驗獎勵計劃將於5月31日截止申請，有意報名的人士可以前往計劃網站，以了解報名詳情及申取得申請表格。