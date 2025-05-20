申建無家者宿舍遭否決　同路舍稱旺角、大角咀有宿舍　鄰里沒投訴

關注無家者權益的組織「同路舍」申請在長沙灣深旺道及深盛路交界，即「西九四小龍」屋苑毗連地方，以短期租約形式在一幅400平方米官地營運無家者宿舍。九龍西區地政處昨日表示已拒絕該申請，並通知申請人有關決定。



同路舍項目總監吳兆康今日（20日）在電台節目指，「同路舍」目前亦有營運其他無家者宿舍，而宿舍有規範，不會出現吸毒等情況；而現時的無家者宿舍的鄰里亦沒有投訴。他相信，若非涉及政治程序，他很有信心令無家者融入社會。



「同路舍」早前向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍。九龍西地政處已拒絕該申請。（梁鵬威攝）

「同路舍」早前申請在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍，九龍西地政處已拒絕該申請。（梁鵬威攝）

「同路舍」早前向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍。九龍西地政處已拒絕該申請。（梁鵬威攝）

深水埗民政事務專員：相關申請未能獲得政策支持

深水埗民政事務專員陳可賢致區議員的信件中表示，非政府機構或社會企業可主動向地政總署申請以短期形式租用臨時空置用地作社區、團體或非牟利用途，但申請須先獲得相關政策局支持。

陳表示，九龍西地政處於審視無家者宿舍申請時，在考慮多項因素，包括現時及計劃中為露宿者提供相關地區服務的情況，以及持份者的意見後，「認為相關申請未能獲得政策支持」，已拒絕該項申請。

深水埗民政事務專員陳可賢致區議員的信件中，指九龍西區地政處已拒絕同路舍的申請。（陳欣欣Facebook圖片）

同路舍：若非涉及政治程序 有信心令無家者融入社會

同路舍項目總監吳兆康今日(20 日)在商台節目談及無家者和露宿者的分別，在於無家者的定義較廣，他們沒有穩定居所、包括一些剛出院沒人接的人和更新人士。他指，「同路舍」目前亦有在旺角、大角咀等鬧市營運其他無家者宿舍，而宿舍有規範，不會出現吸毒等情況；而現時的無家者宿舍的鄰里亦沒有投訴。

他又說，今次申請在西九深旺道建無家者宿舍事，相關部門完全沒有就申請接觸他。他相信，若非涉及政治程序，他很有信心令無家者融入社會。

他總結是次事件，形容雖感失望，但「不是一盤冷水」，而是一個機會讓他們反思如何再消除公衆對無家者的誤解，亦希望透過他們的服務，能做到社區共融，以及關懷無家者的需要。