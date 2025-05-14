團體申西九「四小龍」旁設無家者宿舍　稱將設規範盼獲居民支持

關注無家者權益的組織「同路舍」申請在長沙灣深旺道及深盛路交界，即西九「四小龍」屋苑毗連地方，以短期租約形式營運無家者宿舍，擬提供住宿、膳食及復康治療等服務，料可服務60至70名無家者。



立法會議員陳凱欣指，宿舍選址臨近幼稚園，有居民憂學童或受影響，望團體另覓新址。「同路舍」項目總監吳兆康指，宿舍有嚴謹規範，相信不會影響居民生活，惟他理解市民有憂慮，稱如計劃未能成事，會另覓其他地方。



《香港01》正就事件向發展局、勞福局和地政總署查詢。



「同路舍」向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍。（區議會咨詢文件截圖）

「同路舍」向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍。（梁鵬威攝）

「同路舍」向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，即「四小龍」（昇悅居、泓景臺、宇晴軒和碧海藍天）中產屋苑附近的政府用地，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍，先訂3年租約，其後每季續租，宿舍總建築面積不超過1,155平方米。

團體：將提供住宿、膳食和輔導等服務 料可服務60至70人

「同路舍」項目總監吳兆康表示，宿舍計畫提供住宿、膳食和輔導等服務，料服務對象可達60至70人。他表示，「同路舍」一直有無家者社區中心、社區廚房等設施，惟位置分散，故希望建立宿舍整合多種服務。由於西九龍無家者較多，故選擇申請在該區興建。

吳表示，許多青年和長者無家者均是因家庭問題而選擇離家，犯罪率低於社會想象。他預料宿舍建成後，可為無家者提供大部分所需服務，相信他們大部分時間都會聚集宿舍内部，加上宿舍有嚴謹規範，認為不會影響當區居民的生活。

不過他稱理解外界對興建無家者有擔憂，接下來會加強向當區居民解說，如今次申請未能獲批，團體亦不介意另覓新址。

「同路舍」向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍。（梁鵬威攝）

地政總署上月月底向居民及區議會發出諮詢文件，諮詢期今日（14日）完結。有臨近屋苑發起簽名聯署，反對在該區興建無家者宿舍。

陳凱欣在今日（17日）第二日的預算案辯論中，質疑預算案對市民帶來「連環重創」（黃浩謙攝）

議員陳凱欣：諮詢文件未提宿舍管理詳情 居民憂學童受影響

立法會議員陳凱欣指，自本月8日開始，有數百當區居民向她表達反對意見。她指，由於宿舍地點臨近幼稚園及民居，加上諮詢文件未有交代可容納人數、管理方式等，部分居民擔心露宿者有吸毒等惡習，有可能影響學童。她指深水埗仍有其他地方可發展無家者宿舍，望相關團體考慮另覓新址，並提早與附近居民協商。

陳凱欣指近日已約見發展局及勞福局代表，表達居民的反對意見。她引述兩局均表示理解居民憂慮，又稱咨詢是按既定程序進行，當局無意主動在該地興建無家者宿舍，會再聆聽居民意見。