調查揭無家者呈老年化及多重成癮　社協倡引「康復住房」宿舍

社協一項調查發現，本港無家者有老齡化趨勢，同時面對多重成癮、精神健康及身體健康問題，對康復房屋的需求增加。惟現時6成政府資助宿舍的入住期限只有半年，部分宿舍亦缺乏康復支援，難以改善無家者困境。



社協建議當局引入「先安居」及「康復住房」概念，為無家者提供有精神健康、藥物濫用等支援的住宿。



社協一項調查發現，本港無家者有老齡化趨勢，同時面對多重成癮、精神健康及身體健康問題。（賴卓盈攝）

61至70歲受訪者佔整體近4成

社區組織協會去年5月至8月，委托聖方濟各大學以問卷訪問101名無家者，並與其中20人進行個別訪談。研究發現，本港無家者年齡分佈在3年間，從以51至60歲為主，上升至以61至70歲為主，佔整體近4成。

4成人有至少一種成癮行為 最多沉迷賭嚸

研究亦發現超過4成人有一種成癮行為，當中過半數有沉迷賭博問題，濫藥及酗酒者佔總數超過30%，比2021年分別上升約13.3%及24%，當中不少人因精神障礙而出現成癮情況。此外，超過90%受訪者患有一種或多種身體疾病，約56%為慢性病。

宏恩基督教學院社會工作學院副教授鍾綺霞（右二）表示，數據反映無家者對精神健康和醫療服務的需求普遍。（賴卓盈攝）

社協促延長宿舍居住期限至不少於兩年

宏恩基督教學院社會工作學院副教授鍾綺霞表示，數據反映無家者對精神健康和醫療服務的需求普遍，同時宿舍的無障礙亦十分重要。

社區組織協會幹事吳衞東則表示，現時6成政府資助的宿舍入住期限只有半年，部分宿舍缺乏戒癮輔導服務以及康復治療人手，難以改善無家者的健康和成癮問題。社協建議，當局引入「先安居」及「康復住房」概念的宿舍，延長宿舍的居住期限至不少於兩年，為康復住房配置治療精神健康、藥物濫用、慢性疾病等醫護人員，協助無家者重投社會。