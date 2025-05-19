申西九四小龍旁建無家者宿舍遭否決　同路舍：幾時能夠互相理解？

關注無家者權益的組織「同路舍」申請在長沙灣深旺道及深盛路交界，即「西九四小龍」屋苑毗連地方，以短期租約形式在一幅400平方米官地營運無家者宿舍，深水埗民政事務處今日（19日）回覆立法會議員陳凱欣，指九龍西區地政處已拒絕該申請，並已通知申請人有關決定。



同路舍感失望，惟指尊重市民聲音。項目總監吳兆康表示「佢哋（無家者）都係居民嘅鄰居，彼此幾時先能互相理解呢？」未來會考慮另覓地方申請興建無家者宿舍，並加強社區教育。



「同路舍」向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍。（梁鵬威攝）

「同路舍」向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍。（梁鵬威攝）

「同路舍」向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍。（梁鵬威攝）

同路舍提出建無家者宿舍 提供住宿、膳食及復康治療等服務

「同路舍」早前向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，即「四小龍」（昇悅居、泓景臺、宇晴軒和碧海藍天）中產屋苑附近的政府用地，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍，計劃提供住宿、膳食及復康治療等服務，料可服務60至70名無家者。先訂3年租約，其後每季續租，宿舍總建築面積不超過1,155平方米。

「同路舍」向地政總署申請，在長沙灣深旺道與深盛路交界，以短期租約形式在一幅400平方米地營運無家者宿舍。（區議會咨詢文件截圖）

深水埗民政事務專員：相關申請未能獲得政策支持

深水埗民政事務專員陳可賢致區議員的信件中表示，非政府機構或社會企業可主動向地政總署申請以短期形式租用臨時空置用地作社區、團體或非牟利用途，但申請須先獲得相關政策局支持。

陳表示，九龍西地政處於審視無家者宿舍申請時，在考慮多項因素，包括現時及計劃中為露宿者提供相關地區服務的情況，以及持份者的意見後，「認為相關申請未能獲得政策支持」，已拒絕該項申請。

深水埗民政事務專員陳可賢致區議員的信件中，指九龍西區地政處已拒絕同路舍的申請。（陳欣欣Facebook圖片）

同路舍感失望：彼此幾時先能互相理解呢？

同路舍項目總監吳兆康指尊重市民聲音，惟對申請遭拒感失望。他指未來會考慮另覓地方申請興建無家者宿舍，並加強社區教育，期望達到共融。「佢哋（無家者）都係居民嘅鄰居，彼此幾時先能互相理解呢？」

陳凱欣：在平衡民生與社會需要之間尋求更周全方案

立法會議員陳凱欣在Facebook公布深水埗民政事務處的回覆，她指說團隊一直密切跟進事件，積極反映街坊聲音，對於今次政府的決定表示歡迎。她又說，在平衡民生與社會需要之間，尋求更周全的方案。