懲教助理認隱瞞債務　騙儲蓄互助社及財務機構貸款　還柙下月判刑

一名早前被廉政公署落案起訴的懲教署時任懲教助理，今日(5月20日)於東區裁判法院承認藉隱瞞個人債務，在3年內先後多次詐騙懲教署儲蓄互助社及3間財務機構批出九筆貸款共逾89萬元。他承認9項欺詐罪，案件押後至6月3日判刑，待索取被告的背景報告，期間還柙懲教署看管。



被告是49歲文偉傑，案發時為懲教署時任一級懲教助理，承認九項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。他獲控方撤銷起訴另外八項相類罪名。

案情透露，被告於2020年9月至2023年9月案發時駐守東頭懲教所，期間先後多次向懲教署儲蓄互助社及多間財務機構申請貸款。

被告於2020年11月向懲教署儲蓄互助社申請一筆94,000元的貸款。被告在貸款申請表上隱瞞未清還的貸款，最終獲懲教署儲蓄互助社向他批出該筆貸款。

被告又以相類欺詐手段，向三間財務機構申請另外八筆貸款，在貸款申請表上訛稱已披露所有債務，詐騙該三間財務機構向他批出八筆貸款共80萬元，每筆為數三萬元至逾14萬元。

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廉署接獲懲教署轉介的貪污投訴，展開調查而揭發相關罪行。如被告在申請上述九筆貸款時披露所有債務，懲教署儲蓄互助社及該三間財務機構便不會向他批出該等貸款。調查發現，被告至今仍未還清上述貸款，涉款最少逾30萬元。

署理主任裁判官張志偉將案件押後至6月3日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告還押懲教署看管。