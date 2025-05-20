失業率創兩年新高　孫玉菡：經濟仍會增長　已加強監察輸入外勞

政府統計處今日（20日）公布本港最新失業率達3.4%，創兩年新高。勞工及福利局局長孫玉菡發文指，香港經濟在今年首季穩健增長，加上訪港旅客數字持續上升，相信未來有更多就業機會，對就業市場充滿信心。



近日有本地勞工表示，公司因輸入外勞而減少其工時，導致開工不足。孫玉菡指，留意到有人將失業情況與輸入勞工扯上關係，他表示政府的人力政策一直以本地勞工為主，僱主不得以輸入勞工取代在職本地僱員，當局已經已加強監察僱主。



政府統計處今日公布，本港最新失業率由3.2%上升至3.4%，即約13萬人失業。（資料圖片）

孫玉菡：有商舖結業 但同時有很多新店開業

政府統計處今日公布，本港最新失業率由3.2%上升至3.4%，即約13萬人失業，是自2023年1月公布錄得3.4%後，由低位2.8%，兩年多來再回升至3.4%，比上月公布時升0.2個百分點。

孫玉菡表示，除個別行業錄得較明顯升幅外，其餘資訊及通訊業、保險業，以及藝術、娛樂及康樂活動業等行業的失業率均已改善。他又指，本港不同行業正經歷轉型期，近期雖然有商舖結業，但同時有很多新店開業。

旅客數字持續上升 對就業市場前景充滿信心

孫玉菡表示，香港經濟在今年首季穩健擴張，加上在政府與旅遊、餐飲、酒店及零售等行業的共同努力下，訪港旅客數字持續上升，他相信會為勞工市場帶來更多機會，對就業市場前景充滿信心。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港經濟在今年首季穩健增長，加上訪港旅客數字持續上升，相信未來有更多就業機會。（資料圖片/立法會直播）

警告僱主如違規聘外勞會受到勞工處行政制裁

另外，近日有本地勞工表示，公司因輸入外勞而減少其工時，導致開工不足。孫表示政府的人力政策一直以本地勞工為主，在保障本地工人優先就業的前提下，政府適度容許僱主申請輸入勞工。他強調，僱主不得以輸入勞工取代在職本地僱員，如需裁員，僱主應先裁減輸入勞工。

他稱，僱主如違反相關規定，勞工處會作出行政制裁，包括拒絕審理輸入勞工的申請、撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准等，當局亦已加強監察僱主。

孫表示，當局去年7月推出「再就業津貼試行計劃」，截至今年四月底，計劃已錄得超過4萬名參加者及1.8萬宗就業個案。（資料圖片/鄧宇詩攝）

孫表示，當局去年7月推出「再就業津貼試行計劃」，截至今年4月底，計劃已錄得超過4萬名參加者及1.8萬宗就業個案。