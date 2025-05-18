美國百萬年薪軟件工程師因AI失業 投800份履歷不果靠送外賣維生
人工智能企業Anthropic行政總裁Dario Amodei近日預測，到明年，AI將能夠完成美國大部份企業的編程工作。言猶在耳，美國的部份軟件工程師已面臨生存危機。美國媒體訪問了一位去年失業的男子Shawn K。他曾經年收入達15萬美元（約117萬港元），被裁之後投了800份簡歷都無法找到工作，現時只能住在露營車裏，靠送外賣和在eBay上出售自己的家當勉強維生。
美國《財富》雜誌5月14日報道，42歲的Shawn K曾是一間元宇宙公司的軟件工程師，年薪達15萬美元（約117萬港元）。
據報道，Shawn K過往曾兩度失業，一次是2008年的金融危機，第二次是新冠疫情期間，惟他兩次都在數月內找到新工作。遺憾的是，Shawn K去年4月被裁之後，他意識到這次與以往不同，AI在科技領域引發的革命正如海嘯般迎面而來。
報道指，Shawn K這次失業後曾投出800份簡歷，惟只獲得少於10次的面試機會，更糟糕的是，其中有幾次的面試官還是AI代理（AI Agent）。
Shawn K無奈地表示，這是「社會和經濟災難浪潮」（social and economic disaster tidal wave）的序幕，「（AI）大取代（人類）潮」（The Great Displacement）已經展開。
曾經年薪過百萬的Shawn K，如今只能住在紐約市中心的一架露營車裏，是一名靠送外賣打散工維生的無業人員。Shawn K也會在網上拍賣自己的一些家具和用品，例如他的手提電腦，但這樣只能為他帶來數百美元的收入，可為杯水車薪。Shawn K曾有過重返校園增值自我的念頭，惟因學費太高而作罷。
儘管已經待業超過1年，Shawn K並沒有對AI科技感到憤怒，惟他對企業為了節省成本而選擇AI取代專業人才感到失望。
Shawn K認為企業高層仍在用舊思維看待新科技。他認為與其因為一名軟件開發者能夠完成10位開發者的工作，去裁掉9名員工留下1人；倒不如利用這名擁有10倍工作能力的開發者，保留10名開發者，去完成達到過往工作量1000倍的團隊。