失業率升0.2個百分點　13萬人無工開　建造、餐飲、金融升幅明顯

香港2月至4月最新失業率為3.4%，比上一個周期上升0.2個百分點，就業不足率亦上升至1.3%水平。失業率上升主要涉及建造業、住宿服務業、餐飲服務活動業，以及金融業，失業人數約13萬，就業不足人數有逾4.7萬人。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，本港不同行業正經歷轉型期，相關失業率升降趨勢不一，但貿易摩擦近日有所緩和、內地經濟繼續增長，加上特區政府各項增強經濟動能的措施，以及整體經濟仍會正面增長，為勞工市場提供支持。



香港今年2月至4月經季節性調整的失業率為3.4%，比上一個周期上升0.2%，就業不足率上升於1.3%的水平。（資料圖片/鄧宇詩攝）

政府統計處今日（20日）發表的最新勞動人口統計數字，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3.4%，比今年1月至3月上升0.2%。就業不足率由1.1%升至1.3%。

今年2月至4月期間各行業的失業率變動不一，其中建造業等有相對明顯升幅。（資料圖片）

建造業、資訊及通訊業等失業率升幅相對明顯

與2025年1月至3月比較，今年2月至4月期間，其中建造業、住宿服務業、餐飲服務活動業，以及金融業有相對明顯的升幅。同期，資訊及通訊業、保險業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率下降。

就業不足率方面，上升主要見於建造業和清潔及同類活動業。

失業人數多6,600人 就業不足人數多4900人至逾4.7萬

失業人數由2025年1月至3月的122,800人上升至2025年2月至4月的129,400人，增加約6,600人。同期的就業不足人數亦由42,700人上升至47,600人，增加約4,900人。

孫玉菡：本港不同行業正經歷轉型期

孫玉菡表示，本港不同行業正經歷轉型期，相關失業率升降趨勢不一，但貿易摩擦近日有所緩和、內地經濟繼續增長，加上特區政府各項增強經濟動能的措施，以及整體經濟仍會正面增長。

孫玉菡稱雖有商鋪結業 但同時有很多新店開業

孫玉菡又說，近期雖然有商鋪結業，但同時有很多新店開業。截至去年底，本港註冊公司數目達到歷史新高的146萬間，相信新興需求和消費趨勢正逐漸成形。特區近來成功舉辦多項盛事，加上政府與各行業包括旅遊、餐飲、酒店及零售等的共同努力下，訪港旅客數字顯著上升，都會為勞工市場帶來更多機會。