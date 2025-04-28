人才抵港呻失業　孫玉菡：不會為招人才改規定　人才清單可能減少

撰文：何夏怡
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人才清單自2018年公布後三度檢討，今年3月1日新增招收創新科技、法律及爭議解決服務、航空及航運等人才。高才通人才服務協會創會會長、選委界議員尚海龍今日（28日）在立法會指有國際頂尖的環境技術教授來港兩年找不到工作，失業無奈上電視公開經歷探討「到港人才有無用武之地」。

勞工及福利局局長孫玉菡說，清單一般針對專業工種，相應地申請者可能要有執業資格、永久居留身份等，強調政府不能為了招人才而改規定。他又說人才清單不會一成不變或只加不減，如果將來本地人手足夠，不排除會減少引入人才。

4月28日，立法會人力事務委員會開會，選委界尚海龍稱，現時出現符合清單要求的人才就業難的情況。（黃浩謙攝）

尚海龍關注人才失業　一度上電視呻「無用武之地」

政府2018年公布首份包含11項專業的人才清單，旨在吸引高質素人才，配合經濟高增值及多元發展。政府分別在2021年和2023年檢討，將清單擴展至涵蓋9個行業的51項專業/職業，今年再新增9項專業，涵蓋創新科技、法律及爭議解決服務、 航空及航運等，3月1日生效。

立法會人力事務委員會今日討論擴大清單，尚海龍指，現時有符合清單要求的人才就業困難，舉例曾接獲一名國際頂尖的環境技術教授求助，稱看到清單列明要招收「資深廢物處理專家/工程師」，到港後發現只有政府有相應職位，因公務員須為永久居民而無法入職。

尚海龍引述教授稱，在港兩年仍找不到對口工作，因為企業和大學也不需要環境技術人才，他只得無奈上電視節目接受訪問，討論「到港人才有無用武之地」。尚海龍呼籲當局思考清單如何「落地」，真正幫助到人才。

4月28日，勞工及福利局局長孫玉菡出席立法會人力事務委員會。（立法會直播）

孫玉菡：不會為招人才改規定

孫玉菡回應指「資深廢物處理專家/工程師」一職實質上招收了58個人才，料這位教授是透過其他人才計劃來港。他續指政府推出人才清單，都想發揮人才的用武之地，惟清單一般針對專業工種，相應地相關政策局會有規定，如執業資格、永居身份等，強調政府不能為了招人才而改規定。

選委界議員、新民黨黎棟國（廖雁雄攝）

招收精通AI的法律人才？　黎棟國關注何處覓

人工智能大熱，人才清單都與時俱進。更新後的人才清單列明要招收「法律知識工程師」，職責包括專門開發人工智能系統，要求有法律學士學位或從事法律行業至少3年，及兼備人工智能等相關學士學位，或「具備至少3年開發人工智能或大數據分析解決方案的經驗」。新民黨選委界議員黎棟國詢問政府有否了解，應向哪些國家吸引相關人才，因為各國未必有培養。

律政司署理副法律政策專員陳婉冰回答招收要求後，被黎棟國追問「邊度搵到這類人才」，她表示條件合適的全球人才都可以申請，「沒有特定優先的國家」。

陳永光（黃浩謙攝）

陳永光關注影響本地人就業　孫玉菡：人才清單可減少

民建聯選委界議員陳永光關注當局有否設立「可加可減退場機制」，當某行業的本地人手充足，就會考慮將有關專業從人才清單當中剔除，保障本地人就業優先。

孫玉菡表示人才清單不會一成不變或只加不減，如果將來本地人手足夠，不排除會減少引入人才，但強調要給予時間發揮效益。

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