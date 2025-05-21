旅遊熱點部份項目非全新　卓永興指同具香港特色　將加入新元素

政府發展旅遊熱點工作組周二（20日）公布首階段9個旅遊熱點，部分項目如「維園市集」及「舊城中環深度遊」並非全新熱點。領導工作組的政務司副司長卓永興今日（21日）在港台節目指，熱點中的舊有景點有加入新元素，如新維園藝墟將變得大很多，亦會有更多活動；以及作爲中環深度遊的招牌，會美化中環扶手梯等。



卓永興。（資料圖片／黃浩謙攝）

9個旅遊熱點項目如下：

．香港工業品牌旅遊

．紫花風鈴木園

．維園市集

．特色社區—舊城中環深度遊

．特色社區—香港龍城深度遊

．紀律先鋒巡禮

．開放舊油麻地警署

．「四山」旅遊

．發展前紅磡鐵路貨運碼頭



9個旅遊熱點項目及其推出時間。（卓永興FB圖片）

「四山」步行徑會優化添加更多休息設施 中環市面增二維碼推介小街

卓永興今日在港台節目中講解了工作組在部分舊有景點加上的新元素，例如此前旅客只能在舊油麻地警署外拍照，之後警署將開放予遊客入內參觀；新維園藝墟將變得大很多，亦會有更多活動，如人像素描等；「四山」步行徑會被優化，將添加更多休息設施；而作爲中環深度遊的招牌，工作組亦會美化中環扶手梯，以及在中環市面加上二維碼，推介中環其他小街予旅客。

熱點項目︰開放舊油麻地警署。（卓永興FB圖片）

熱點項目︰維園市集。（卓永興FB圖片）

熱點項目︰特色社區—舊城中環深度遊。（卓永興FB圖片）

熱點項目︰「四山」旅遊。（卓永興FB圖片）

卓永興指，9個旅遊熱點項目的共通點是有香港特色、有新意、能打卡及能在短期內推出。工作組的目標是提升香港的整體吸引力，所以並不會設立一些數字作目標。