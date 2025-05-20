打卡旅遊｜推紀律先鋒巡禮　舊油麻地警署將局部開放羈留室等設施

【旅遊業／發展旅遊熱點工作組／打卡旅遊】政府近年推行「無處不旅遊」，由政務司副司長卓永興帶領的跨部門旅遊熱點工作組今日（20日）公布合共9個熱點項目，當中兩個項目與紀律部隊相關。政府計劃分階段開放舊油麻地警署，料今年第四季開放地面層，將提供報案室及羈留室等設施供旅客打卡，長遠目標可開放整個警署。



政府並推出紀律先鋒巡禮，將組織旅遊業界預覽團到訪紀律部隊博物館，如警隊博物館、香港懲教博物館等，向旅行社提供更簡便的預約參觀流程，目標推廣至研學遊。



廉政公署北角總部大樓地下開設「一九七四咖啡廳」。（資料圖片／黃浩謙攝）

廉政公署北角總部大樓地下開設「一九七四咖啡廳」。（資料圖片／黃浩謙攝）

推紀律先鋒巡禮 組織旅遊業界預覽團到訪紀律部隊博物館

政府將分開短期及中長期兩個階段，計劃推出紀律先鋒巡禮，透過參觀紀律部隊具有吸引力的地方，讓旅客了解相關事跡，說好香港故事。

其中短期措施將於今年第二季推出，包括將組織旅遊業界預覽團到訪紀律部隊博物館，例如警隊博物館、香港懲教博物館、消防及救護教育中心暨博物館等，協助業界加深認識。

另外政府亦提供便利措施，例如為旅行社提供更簡便的預約參觀流程，鼓勵業界在其他旅遊路線加入參觀紀律部隊博物館或廉政公署等地點。

踏入五一黃金周第二日，舊油麻地警署傍晚繼續人頭湧湧。（林子慰攝）

向海外旅客推廣紀律部隊旅遊路線

中長期措施則於今年第三季至明年第三季推出，當中包括向海外旅客推廣紀律部隊相關的主題旅遊路線，再推廣至研學遊。政府亦為旅遊業界推出導賞培訓課程，提升導遊在紀律部隊博物館方面的認識。

此外，政府將會增加相關博物館的展品，更新展覽館內容和策劃專題展覽，例如引入VR，以提升吸引力。

踏入五一黃金周第二日，舊油麻地警署下午人頭湧湧。（吳美松攝）

舊油麻地警署最快第四季開放地面層 可借用拍電影

舊油麻地警署近年深受旅客歡迎，政府計劃分開中、短及長期逐步開放該警署，讓旅客可現場感受「老差館」氣氛，配合香港影視元素，豐富旅遊體驗。

短期措施將於今年第四季推出，包括開放地面層並增加設施，場地也可用作影視拍攝用途，包括︰

1. 復刻報案室

2. 開放羈留室

3. AR照相亭

4. 以控制室設計，播放經典警匪片

5. 回憶牆︰展屆經典警匪片劇照及海報

6. 在近出口位置設置冷知識展示牆

7. 擺放不同警察吉祥物供旅客打卡，如提子等

8. 售賣紀念品

9. 設計期限訪客紀念品免費送給參觀者



長遠目標開放整個警署 成警隊博物館

中期措施將於明年第四季推出，目前警署周邊位置為工地，屆時完成工程則可舉辦活動，豐富旅客體驗。政府長遠目標可開放整個警署，用作警隊博物館。